Жителя ХМАО арестовали на 15 суток за оскорбление судей и приставов в соцсетях

Нефтеюганский районный суд арестовал на 15 суток югорчанина, который в соцсети «Вконтакте» оскорблял судебных приставов и судей. Он оставил комментарий под одним из видеороликов, который был квалифицирован как разжигание ненависти.
«Признать [осужденного] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 Кодекса Российской Федерации. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 (пятнадцать) суток», — сообщается в базе данных.
В одном из сообществ югорчанин наткнулся на видеоролик о малолетней девочке, которая «от скуки обвинила дедушку в педофилии» из-за чего пенсионер получил реальный срок. Югорчанин, возмущенный этой историей, оставил под видео комментарий с оскорблениями в адрес судов и приставов. За свои высказывания он получил 15 суток ареста.
Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО получила штраф за фотографию в соцсети «ВКонтакте». Она разместила фото с изображением экстремистской символики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!