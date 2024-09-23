23 сентября 2024

Жителя ХМАО арестовали на 15 суток за оскорбление судей и приставов в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин получил 15 суток ареста за оскорбительные комментарии в соцсети "Вконтакте" в адрес судей и приставов
Югорчанин получил 15 суток ареста за оскорбительные комментарии в соцсети "Вконтакте" в адрес судей и приставов Фото:

Нефтеюганский районный суд арестовал на 15 суток югорчанина, который в соцсети «Вконтакте» оскорблял судебных приставов и судей. Он оставил комментарий под одним из видеороликов, который был квалифицирован как разжигание ненависти.

«Признать [осужденного] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 Кодекса Российской Федерации. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 (пятнадцать) суток», — сообщается в базе данных.

В одном из сообществ югорчанин наткнулся на видеоролик о малолетней девочке, которая «от скуки обвинила дедушку в педофилии» из-за чего пенсионер получил реальный срок. Югорчанин, возмущенный этой историей, оставил под видео комментарий с оскорблениями в адрес судов и приставов. За свои высказывания он получил 15 суток ареста.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО получила штраф за фотографию в соцсети «ВКонтакте». Она разместила фото с изображением экстремистской символики.

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Нефтеюганский районный суд арестовал на 15 суток югорчанина, который в соцсети «Вконтакте» оскорблял судебных приставов и судей. Он оставил комментарий под одним из видеороликов, который был квалифицирован как разжигание ненависти. «Признать [осужденного] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 Кодекса Российской Федерации. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 (пятнадцать) суток», — сообщается в базе данных. В одном из сообществ югорчанин наткнулся на видеоролик о малолетней девочке, которая «от скуки обвинила дедушку в педофилии» из-за чего пенсионер получил реальный срок. Югорчанин, возмущенный этой историей, оставил под видео комментарий с оскорблениями в адрес судов и приставов. За свои высказывания он получил 15 суток ареста. Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО получила штраф за фотографию в соцсети «ВКонтакте». Она разместила фото с изображением экстремистской символики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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