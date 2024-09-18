Жительница ХМАО получила штраф за фотографию в соцсети «ВКонтакте»

Нижневартовский городской суд ХМАО вынес приговор девушке за публикацию фотографии с экстремистской символикой в соцсети «ВКонтакте». Ей присудили штраф в 1000 рублей.
«Признать [осужденную] виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3. Назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей», — сообщается в базе данных суда.
Югорчанка в соцсети разместила фотографию с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Суд расценил это как нарушение федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО получил штраф за спортивный костюм с гербом Украины, в основе которого находится символика, признанная в России экстремистской. Ему присудили штраф в 1 000 рублей.
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