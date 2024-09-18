18 сентября 2024

Жительница ХМАО получила штраф за фотографию в соцсети «ВКонтакте»

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал югорчанку за публикацию фото с экстремистской символикой
Суд оштрафовал югорчанку за публикацию фото с экстремистской символикой Фото:

Нижневартовский городской суд ХМАО вынес приговор девушке за публикацию фотографии с экстремистской символикой в соцсети «ВКонтакте». Ей присудили штраф в 1000 рублей.

«Признать [осужденную] виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3. Назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей», — сообщается в базе данных суда.

Югорчанка в соцсети разместила фотографию с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Суд расценил это как нарушение федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО получил штраф за спортивный костюм с гербом Украины, в основе которого находится символика, признанная в России экстремистской. Ему присудили штраф в 1 000 рублей.

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Нижневартовский городской суд ХМАО вынес приговор девушке за публикацию фотографии с экстремистской символикой в соцсети «ВКонтакте». Ей присудили штраф в 1000 рублей. «Признать [осужденную] виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3. Назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей», — сообщается в базе данных суда. Югорчанка в соцсети разместила фотографию с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Суд расценил это как нарушение федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО получил штраф за спортивный костюм с гербом Украины, в основе которого находится символика, признанная в России экстремистской. Ему присудили штраф в 1 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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