Неопытных курганских чиновников обучат основам противодействия коррупции

Чиновников, впервые поступивших на муниципальную службу в Курганской области, собираются обучить основам противодействия коррупции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Муниципальные служащие Курганской области проходят обучение по вопросам профилактики коррупции. В течение двух дней 26 слушателей изучат основные направления госполитики в области противодействия <...>», — написано в telegram-канале ведомства.
Для учебы привлекли различных спикеров. Среди лекторов — доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Робер Абдулин, который познакомил курганцев с основами антикоррупционного законодательства.
Ранее методы борьбы с коррупцией стали одним из приоритетных направлений работы в рамках обучения курганских чиновников. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной и внутренней политики.
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