15 октября 2024

Неопытных курганских чиновников обучат основам противодействия коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Курс тематических лекций рассчитан на два дня
Курс тематических лекций рассчитан на два дня Фото:

Чиновников, впервые поступивших на муниципальную службу в Курганской области, собираются обучить основам противодействия коррупции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Муниципальные служащие Курганской области проходят обучение по вопросам профилактики коррупции. В течение двух дней 26 слушателей изучат основные направления госполитики в области противодействия <...>», — написано в telegram-канале ведомства.

Для учебы привлекли различных спикеров. Среди лекторов — доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Робер Абдулин, который познакомил курганцев с основами антикоррупционного законодательства.

Ранее методы борьбы с коррупцией стали одним из приоритетных направлений работы в рамках обучения курганских чиновников. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной и внутренней политики.

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Чиновников, впервые поступивших на муниципальную службу в Курганской области, собираются обучить основам противодействия коррупции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «Муниципальные служащие Курганской области проходят обучение по вопросам профилактики коррупции. В течение двух дней 26 слушателей изучат основные направления госполитики в области противодействия <...>», — написано в telegram-канале ведомства. Для учебы привлекли различных спикеров. Среди лекторов — доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Робер Абдулин, который познакомил курганцев с основами антикоррупционного законодательства. Ранее методы борьбы с коррупцией стали одним из приоритетных направлений работы в рамках обучения курганских чиновников. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной и внутренней политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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