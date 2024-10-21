21 октября 2024

Россиян предложили обложить налогом на поездки за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристический сбор будет поступать в специальный внебюджетный фонд Фото:

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил создать государственный фонд для сбора средств с каждого покупателя тура за границу, что должно стать аналогом экспортной пошлины и направлено на поддержку внутреннего туризма. Это предложение было сформулировано на основе текущих проблем с финансовыми гарантиями туроператоров, сообщает пресс-служба РСТ.

«Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом», — заявил Уманский, передает «Интерфакс». По его словам, гарантии перед туристами, в этом случае должно взять на себя государство. Дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма, например, на проект «Пять морей и озеро Байкал», добавил Уманский.

Эксперты РСТ подчеркивают, что объемы средств в фонде персональной ответственности туроператоров достигают колоссальных размеров, причем эти деньги не приносят дохода из-за законодательных ограничений. Создание нового фонда позволило бы не только обеспечить защиту прав потребителей, но и способствовало бы развитию инфраструктуры внутреннего туризма.

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил создать государственный фонд для сбора средств с каждого покупателя тура за границу, что должно стать аналогом экспортной пошлины и направлено на поддержку внутреннего туризма. Это предложение было сформулировано на основе текущих проблем с финансовыми гарантиями туроператоров, сообщает пресс-служба РСТ. «Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом», — заявил Уманский, передает «Интерфакс». По его словам, гарантии перед туристами, в этом случае должно взять на себя государство. Дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма, например, на проект «Пять морей и озеро Байкал», добавил Уманский. Эксперты РСТ подчеркивают, что объемы средств в фонде персональной ответственности туроператоров достигают колоссальных размеров, причем эти деньги не приносят дохода из-за законодательных ограничений. Создание нового фонда позволило бы не только обеспечить защиту прав потребителей, но и способствовало бы развитию инфраструктуры внутреннего туризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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