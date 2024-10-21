Россиян предложили обложить налогом на поездки за границу

22 октября 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Туристический сбор будет поступать в специальный внебюджетный фонд Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил создать государственный фонд для сбора средств с каждого покупателя тура за границу, что должно стать аналогом экспортной пошлины и направлено на поддержку внутреннего туризма. Это предложение было сформулировано на основе текущих проблем с финансовыми гарантиями туроператоров, сообщает пресс-служба РСТ. «Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом», — заявил Уманский, передает «Интерфакс». По его словам, гарантии перед туристами, в этом случае должно взять на себя государство. Дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма, например, на проект «Пять морей и озеро Байкал», добавил Уманский. Эксперты РСТ подчеркивают, что объемы средств в фонде персональной ответственности туроператоров достигают колоссальных размеров, причем эти деньги не приносят дохода из-за законодательных ограничений. Создание нового фонда позволило бы не только обеспечить защиту прав потребителей, но и способствовало бы развитию инфраструктуры внутреннего туризма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил создать государственный фонд для сбора средств с каждого покупателя тура за границу, что должно стать аналогом экспортной пошлины и направлено на поддержку внутреннего туризма. Это предложение было сформулировано на основе текущих проблем с финансовыми гарантиями туроператоров, сообщает пресс-служба РСТ. «Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом», — заявил Уманский, передает «Интерфакс». По его словам, гарантии перед туристами, в этом случае должно взять на себя государство. Дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма, например, на проект «Пять морей и озеро Байкал», добавил Уманский. Эксперты РСТ подчеркивают, что объемы средств в фонде персональной ответственности туроператоров достигают колоссальных размеров, причем эти деньги не приносят дохода из-за законодательных ограничений. Создание нового фонда позволило бы не только обеспечить защиту прав потребителей, но и способствовало бы развитию инфраструктуры внутреннего туризма.