В Свердловской области резко выросло число пострадавших от клещей

В Свердловской области с начала сезона пострадали от укусов клещей 20,2 тысячи человек, что в 1,4 раза больше прошлогодних показателей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Случаи зарегистрированы в 68 муниципальных образованиях. Наибольшее количество пострадавших из расчета на 100 тысяч населения — в Байкаловском МР, Слободо-Туринском и Пышминском ГО, Таборинском МР, Тугулымском ГО, Алапаевском районе, ГО Верхотурье, Ирбитском МО и Талицком ГО, Ачитском ГО, Новолялинском ГО», — пояснили в ведомстве.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 70 свердловчан, у семи из них диагноз подтвержден лабораторно. Кроме того, с подозрением на клещевой боррелиоз госпитализировали 143 человека, у 32 заболевание было подтверждено.
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