09 июня 2025

В Свердловской области резко выросло число пострадавших от клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещи покусали более 20 тысяч свердловчан
Клещи покусали более 20 тысяч свердловчан Фото:

В Свердловской области с начала сезона пострадали от укусов клещей 20,2 тысячи человек, что в 1,4 раза больше прошлогодних показателей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Случаи зарегистрированы в 68 муниципальных образованиях. Наибольшее количество пострадавших из расчета на 100 тысяч населения — в Байкаловском МР, Слободо-Туринском и Пышминском ГО, Таборинском МР, Тугулымском ГО, Алапаевском районе, ГО Верхотурье, Ирбитском МО и Талицком ГО, Ачитском ГО, Новолялинском ГО», — пояснили в ведомстве.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 70 свердловчан, у семи из них диагноз подтвержден лабораторно. Кроме того, с подозрением на клещевой боррелиоз госпитализировали 143 человека, у 32 заболевание было подтверждено.

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В Свердловской области с начала сезона пострадали от укусов клещей 20,2 тысячи человек, что в 1,4 раза больше прошлогодних показателей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «Случаи зарегистрированы в 68 муниципальных образованиях. Наибольшее количество пострадавших из расчета на 100 тысяч населения — в Байкаловском МР, Слободо-Туринском и Пышминском ГО, Таборинском МР, Тугулымском ГО, Алапаевском районе, ГО Верхотурье, Ирбитском МО и Талицком ГО, Ачитском ГО, Новолялинском ГО», — пояснили в ведомстве. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 70 свердловчан, у семи из них диагноз подтвержден лабораторно. Кроме того, с подозрением на клещевой боррелиоз госпитализировали 143 человека, у 32 заболевание было подтверждено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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