Россия выразила протест против укрепления НАТО на Балтике

МИД РФ заявил протест из-за создания штаба морского командования НАТО на Балтике
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МИД РФ заявил, что военное расширение НАТО повлечет негативные последствия и ответ России
МИД РФ заявил, что военное расширение НАТО повлечет негативные последствия и ответ России Фото:

МИД РФ заявил протест послу Германии в Москве Александру Графу Ламбсдорффу из-за создания германского штаба морского командования НАТО на Балтике. Об этом сообщили в министерстве.

«В МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлен решительный протест в связи с созданием по инициативе Берлина на базе штаба ВМС ФРГ в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования НАТО», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в РИА Новости. В министерстве подчеркнули, что этот шаг немецких властей продолжил курс на изменение итогов Второй Мировой войны и нарушает Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, по которому ей запрещено развертывать войска на территории бывшей ГДР.

В МИД России потребовали исчерпывающих незамедлительных разъяснений от Берлина. Там подчеркнули, что США, Бельгия и Германия должны понимать, расширение военной инфраструктуры НАТО повлечет за собой самые негативные последствия и ответные меры со стороны России.

Ранее стало известно, что ФРГ открыла многонациональный военно-морской штаб в Балтийском море, способный руководить операциями НАТО. Военный альянс уделяет большое внимание этому региону на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Россией.

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МИД РФ заявил протест послу Германии в Москве Александру Графу Ламбсдорффу из-за создания германского штаба морского командования НАТО на Балтике. Об этом сообщили в министерстве. «В МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлен решительный протест в связи с созданием по инициативе Берлина на базе штаба ВМС ФРГ в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования НАТО», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в РИА Новости. В министерстве подчеркнули, что этот шаг немецких властей продолжил курс на изменение итогов Второй Мировой войны и нарушает Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, по которому ей запрещено развертывать войска на территории бывшей ГДР. В МИД России потребовали исчерпывающих незамедлительных разъяснений от Берлина. Там подчеркнули, что США, Бельгия и Германия должны понимать, расширение военной инфраструктуры НАТО повлечет за собой самые негативные последствия и ответные меры со стороны России. Ранее стало известно, что ФРГ открыла многонациональный военно-морской штаб в Балтийском море, способный руководить операциями НАТО. Военный альянс уделяет большое внимание этому региону на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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