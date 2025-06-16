Пока не установлена точная дата возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Точной даты продолжения контактов пока нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля. Кроме того, Песков уточнил, что вопрос о переносе переговоров на другую площадку пока не рассматривался. Другие главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
России нужна новая модель развития экономики
В Кремле подчеркнули необходимость перехода российской экономики на новый этап развития. Песков, комментируя для URA.RU заявление заместителя главы администрации президента Максима Орешкина о требуемом изменении модели экономического развития страны, отметил, что России необходима новая модель развития экономики.
«Все сосредоточены на том, что главное — это вовремя принимать те меры, которые позволят не сбавлять темпов развития, на которые удалось выйти за последние годы», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Кремль рассматривает меры для развития экономики РФ
Дмитрий Песков также подчеркнул, что в российском экономическом сообществе продолжаются обсуждения относительно будущих направлений развития, которые обеспечат сохранение достигнутых темпов роста. Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас по этому вопросу существует несколько мнений, и обсуждаются все возможные аспекты ситуации.
Об отсутствии осуждения Израиля со стороны Запада
Кроме того, пресс-секретарь президента России обратил внимание на реакцию западных государств на действия Израиля, отметив отсутствие осуждения с их стороны. По словам Пескова, сложившаяся ситуация служит «очень хорошим уроком» для всего мирового сообщества.
Планы по полной эвакуации россиян из Ирана
Представитель Кремля также подчеркнул, что российские государственные органы продолжают внимательно отслеживать обстановку на Ближнем Востоке и осуществляют частичную эвакуацию граждан РФ, в частности, используя маршруты через территорию Азербайджана. О проведении полномасштабной эвакуации речи пока что не идет. Песков также отметил, что Россия поддерживает контакты с представителями как Ирана, так и Израиля по дипломатическим каналам, и настоятельно призывает обе стороны воздерживаться от действий, способных создать угрозу для жизни и здоровья граждан России.
РФ констатирует консолидацию общества в Иране на фоне бомбежек
Дмитрий Песков отметил, что в иранском обществе наблюдается заметное сплочение на фоне продолжающихся авиаударов со стороны Израиля. Такое заявление он сделал, комментируя высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно возможной смены власти в Иране.
Россия готова к посредничеству на Ближнем Востоке
Россия выразила готовность выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном и приложить все усилия для устранения его коренных причин, напомнил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, глава российского государства Владимир Путин уже провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, президентом Масудом Пезешкианом и американским лидером Дональдом Трампом. Российские предложения, озвученные Путиным в беседе с Трампом, остаются в силе и могут быть реализованы при соответствующих условиях.
Песков отметил, что ситуация значительно осложнилась после начала боевых действий, которые произошли накануне очередного раунда косвенных переговоров между Ираном и США при содействии Омана. Это развитие событий, по словам представителя Кремля, негативно сказалось на положении дел и затруднило процесс урегулирования.
В Кремле надеются, что конфликт Ирана и Израиля на повлияет на ПМЭФ
Москва надеется на то, что введенные ограничения на авиасообщение, вызванные конфликтом между Ираном и Израилем, не скажутся на участии высокопоставленных представителей арабских государств в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России. Однако, подчеркнул Песков, необходимо учитывать объективную ситуацию и следить за дальнейшим развитием событий.
РФ осуждает любое проявление терроризма
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия категорически осуждает любые проявления терроризма и намерена продолжать вести с ними бескомпромиссную борьбу. Весь опыт противодействия террористическим угрозам, который был накоплен в стране, лежит в основе текущих действий, сказал Песков. Россия, как и многие другие государства, сталкивается с различными формами терроризма.
"Мы решительно осуждаем проявления терроризма в любой форме и намерены дальше бескомпромиссно с ними бороться», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Россия не боится отношений Китая с Центральной Азией
Россия не испытывает никакого беспокойства в связи с развитием сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит «Китай — Центральная Азия» с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
По словам представителя Кремля, Китай остается для России приоритетным стратегическим партнером, а государства Центральной Азии традиционно выступают для Москвы как исторические и современные союзники и партнеры. Песков также напомнил, что между Россией и странами региона действует множество собственных форматов взаимодействия, в том числе механизм «Россия — Центральная Азия».
График Путина
Помимо этого, Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ о планах Владимира Путина. Так, российский лидер начал рабочую неделю в Москве, где проводит совещания и выполняет свои обязанности в Кремле. В ближайшее время ожидается официальное сообщение о международном телефонном разговоре. В течение недели у главы государства запланирован ряд встреч.
Одним из докладчиков станет губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Этот регион традиционно остается в числе приоритетных для российского руководства, поэтому будет представлен обстоятельный доклад о его положении и развитии.
Помимо текущих дел, президент продолжает подготовку к участию в Петербургском международном экономическом форуме. В пятницу, 20 июня, Путин выступит с речью на пленарном заседании форума.
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