В клиники, где делают аборты, хотят вернуть внеплановые проверки

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила проводить внеплановые проверки клиник, делающих аборты. Об этом она заявила на заседании экспертного совета Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере. URA.RU депутат пояснила, что такая мера в конечном итоге должна способствовать сохранению репродуктивного здоровья женщин.
По закону, искусственное прерывание беременности проводится при сроке до 12 недель, но не ранее 48 часов с момента обращения. Если женщина находится на 8-10-й неделе, то беременность может быть прервана не ранее чем через семь дней.
По мнению Татьяны Буцкой, в клиниках могут торопиться с прерыванием беременности и нарушать положенные сроки. «Проверки позволят выяснить, какая работа с женщиной проводилась. И есть ли в штате люди, имеющие право проводить подобные консультации», — заявила Буцкая в беседе с URA.RU.
По словам депутата, беседовать с женщиной, решившей сделать аборт должен психолог либо врач, прошедший специальную подготовку. «Если врачи будут знать, что в любой день к ним могут прийти с проверкой, нарушений сроков проведения процедуры не будет», — считает парламентарий.
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