В клиники, где делают аборты, хотят вернуть внеплановые проверки

29 октября 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

В клиниках будут проверять, какая работа велась с женщиной, желающей прервать беременность Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила проводить внеплановые проверки клиник, делающих аборты. Об этом она заявила на заседании экспертного совета Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере. URA.RU депутат пояснила, что такая мера в конечном итоге должна способствовать сохранению репродуктивного здоровья женщин. По закону, искусственное прерывание беременности проводится при сроке до 12 недель, но не ранее 48 часов с момента обращения. Если женщина находится на 8-10-й неделе, то беременность может быть прервана не ранее чем через семь дней. По мнению Татьяны Буцкой, в клиниках могут торопиться с прерыванием беременности и нарушать положенные сроки. «Проверки позволят выяснить, какая работа с женщиной проводилась. И есть ли в штате люди, имеющие право проводить подобные консультации», — заявила Буцкая в беседе с URA.RU. По словам депутата, беседовать с женщиной, решившей сделать аборт должен психолог либо врач, прошедший специальную подготовку. «Если врачи будут знать, что в любой день к ним могут прийти с проверкой, нарушений сроков проведения процедуры не будет», — считает парламентарий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила проводить внеплановые проверки клиник, делающих аборты. Об этом она заявила на заседании экспертного совета Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере. URA.RU депутат пояснила, что такая мера в конечном итоге должна способствовать сохранению репродуктивного здоровья женщин. По закону, искусственное прерывание беременности проводится при сроке до 12 недель, но не ранее 48 часов с момента обращения. Если женщина находится на 8-10-й неделе, то беременность может быть прервана не ранее чем через семь дней. По мнению Татьяны Буцкой, в клиниках могут торопиться с прерыванием беременности и нарушать положенные сроки. «Проверки позволят выяснить, какая работа с женщиной проводилась. И есть ли в штате люди, имеющие право проводить подобные консультации», — заявила Буцкая в беседе с URA.RU. По словам депутата, беседовать с женщиной, решившей сделать аборт должен психолог либо врач, прошедший специальную подготовку. «Если врачи будут знать, что в любой день к ним могут прийти с проверкой, нарушений сроков проведения процедуры не будет», — считает парламентарий.