В клиники, где делают аборты, хотят вернуть внеплановые проверки

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В клиниках будут проверять, какая работа велась с женщиной, желающей прервать беременность Фото:

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила проводить внеплановые проверки клиник, делающих аборты. Об этом она заявила на заседании экспертного совета Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере. URA.RU депутат пояснила, что такая мера в конечном итоге должна способствовать сохранению репродуктивного здоровья женщин.

По закону, искусственное прерывание беременности проводится при сроке до 12 недель, но не ранее 48 часов с момента обращения. Если женщина находится на 8-10-й неделе, то беременность может быть прервана не ранее чем через семь дней.

По мнению Татьяны Буцкой, в клиниках могут торопиться с прерыванием беременности и нарушать положенные сроки. «Проверки позволят выяснить, какая работа с женщиной проводилась. И есть ли в штате люди, имеющие право проводить подобные консультации», — заявила Буцкая в беседе с URA.RU.

По словам депутата, беседовать с женщиной, решившей сделать аборт должен психолог либо врач, прошедший специальную подготовку. «Если врачи будут знать, что в любой день к ним могут прийти с проверкой, нарушений сроков проведения процедуры не будет», — считает парламентарий.

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Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила проводить внеплановые проверки клиник, делающих аборты. Об этом она заявила на заседании экспертного совета Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере. URA.RU депутат пояснила, что такая мера в конечном итоге должна способствовать сохранению репродуктивного здоровья женщин. По закону, искусственное прерывание беременности проводится при сроке до 12 недель, но не ранее 48 часов с момента обращения. Если женщина находится на 8-10-й неделе, то беременность может быть прервана не ранее чем через семь дней. По мнению Татьяны Буцкой, в клиниках могут торопиться с прерыванием беременности и нарушать положенные сроки. «Проверки позволят выяснить, какая работа с женщиной проводилась. И есть ли в штате люди, имеющие право проводить подобные консультации», — заявила Буцкая в беседе с URA.RU. По словам депутата, беседовать с женщиной, решившей сделать аборт должен психолог либо врач, прошедший специальную подготовку. «Если врачи будут знать, что в любой день к ним могут прийти с проверкой, нарушений сроков проведения процедуры не будет», — считает парламентарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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