Происшествия Аэропорт Самары отменил все рейсы 31 октября 2024 в 16:19 Размер текста - 17 + Рейсы отменены для обеспечения безопасности, рассказали в пресс-службе Росавиации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аэропорт Самары (Курумоч) отменил все рейсы на прилет и на вылет. Ограничение действует с 13:30 (по мск) в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13:30 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко. Сообщение размещено в его telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Аэропорт Самары (Курумоч) отменил все рейсы на прилет и на вылет. Ограничение действует с 13:30 (по мск) в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13:30 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко. Сообщение размещено в его telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям