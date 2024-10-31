Аэропорт Самары отменил все рейсы

Рейсы отменены для обеспечения безопасности, рассказали в пресс-службе Росавиации
Аэропорт Самары (Курумоч) отменил все рейсы на прилет и на вылет. Ограничение действует с 13:30 (по мск) в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13:30 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко. Сообщение размещено в его telegram-канале.
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