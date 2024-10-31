Аэропорт Самары отменил все рейсы

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания россия, ra73217
Рейсы отменены для обеспечения безопасности, рассказали в пресс-службе Росавиации Фото:

Аэропорт Самары (Курумоч) отменил все рейсы на прилет и на вылет. Ограничение действует с 13:30 (по мск) в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13:30 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко. Сообщение размещено в его telegram-канале.

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Аэропорт Самары (Курумоч) отменил все рейсы на прилет и на вылет. Ограничение действует с 13:30 (по мск) в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13:30 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко. Сообщение размещено в его telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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