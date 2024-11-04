Под Санкт-Петербургом женщина оттаскала за волосы работницу ПВЗ за то, что та ушла на перерыв. Видео

Фонтанка: в Шушарах женщина избила сотрудницу ПВЗ Ozona

04 ноября 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

В Шушарах женщина избила сотрудницу ПВЗ Ozona Фото: Илья Московец © URA.RU Под Санкт-Петербурге женщина с собакой на поводке избила сотрудницу пункта выдачи заказов. Причиной агрессии послужило, что работница ПВЗ Ozon ушла на перерыв. Об этом сообщает «Фонтанка». «Жестокое видео обсуждают в чате жителей Шушар. У входа в пункт выдачи заказов крепких форм женщина с собакой доказывает свою позицию субтильной девушке при помощи физических аргументов — толчков, пинков, таскания за волосы», — передает «Фонтанка» в своем telegram-канале. Отмечается, что поводом для конфликта послужил тот факт, что работница ушла на перерыв на момент появления клиентки. До этого очевидцы публиковали соответствующее видео. После этого местные жители потребовали от агрессивной женщины извиниться перед сотрудницей пункта выдачи, иначе они пойдут писать заявление в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Санкт-Петербурге женщина с собакой на поводке избила сотрудницу пункта выдачи заказов. Причиной агрессии послужило, что работница ПВЗ Ozon ушла на перерыв. Об этом сообщает «Фонтанка». «Жестокое видео обсуждают в чате жителей Шушар. У входа в пункт выдачи заказов крепких форм женщина с собакой доказывает свою позицию субтильной девушке при помощи физических аргументов — толчков, пинков, таскания за волосы», — передает «Фонтанка» в своем telegram-канале. Отмечается, что поводом для конфликта послужил тот факт, что работница ушла на перерыв на момент появления клиентки. До этого очевидцы публиковали соответствующее видео. После этого местные жители потребовали от агрессивной женщины извиниться перед сотрудницей пункта выдачи, иначе они пойдут писать заявление в полицию.