Курганцы пожаловались Жоге на мэрию из-за незаконной передачи земли застройщику

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпреду Жоге пожаловались на мэрию Кургана
Полпреду Жоге пожаловались на мэрию Кургана Фото:

Жители курганских домов написали жалобу новому полпреду Артему Жоге на администрацию города, которая незаконно передала землю по улице Коли Мяготина 117а одному из местных застройщиков и не спешит возвращать ее в муниципальную собственность. Это привело к тому, что жильцы соседних дворов частично лишились участка с детской площадкой и проездом. Об обращении к уральскому полпреду корреспонденту URA.RU сообщили горожане из домов по улице Кирова 98 и 98а.

«Часть земельного участка в нашем дворе, в том числе детская площадка и проезд, были незаконно проданы в частную собственность, потом были перепроданы застройщику. Никаких намеков на стройку не было, равно как и на наличие частных собственников как в отношении дома, так и в отношении участка. Строительство признали незаконным, а мэрию заставили убрать забор, поставленный застройщиком. Однако вернуть в муниципальную собственность проезд от дома Кирова, 98а к улице Кирова не удалось. Судом не был удовлетворен иск прокурора», — рассказали жильцы.

В 2005 году администрация Кургана провела регистрацию земельных участков для многоквартирных домов, не соблюдая при этом установленные процедуры и нормы. Например, земельные участки под домами на улице Кирова и улице Коли Мяготина были зарегистрированы без должного обоснования и обсуждения с общественностью, что, как считают горожане, противоречит Земельному кодексу РФ и другим нормативным актам. В ходе многочисленных экспертиз были выявлены несоответствия в проектной документации и отсутствие инженерных изысканий.

Местные жители неоднократно обращались к мэру и правительство региона, но эти обращения остались без ответа. В распоряжении редакции есть копия жалобы вместе с подписями горожан. Всего собрано более 100 подписей. В связи с незаконной передачей земли, жители предлагают два возможных пути решения проблемы: через судебное взыскание с застройщика или путем обмена земельного участка на другой, который не затрагивает интересы общественности. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Верховный суд РФ отказал застройщику в передаче кассационной жалобы по делу о скандальном строительстве высотки. Доводы строительной компании признали неосновательными , потому что не позволяют сделать выводы о допущенных судебных ошибках при рассмотрении дела. Судебные споры между горожанами и бизнесменом длятся несколько лет

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Жители курганских домов написали жалобу новому полпреду Артему Жоге на администрацию города, которая незаконно передала землю по улице Коли Мяготина 117а одному из местных застройщиков и не спешит возвращать ее в муниципальную собственность. Это привело к тому, что жильцы соседних дворов частично лишились участка с детской площадкой и проездом. Об обращении к уральскому полпреду корреспонденту URA.RU сообщили горожане из домов по улице Кирова 98 и 98а. «Часть земельного участка в нашем дворе, в том числе детская площадка и проезд, были незаконно проданы в частную собственность, потом были перепроданы застройщику. Никаких намеков на стройку не было, равно как и на наличие частных собственников как в отношении дома, так и в отношении участка. Строительство признали незаконным, а мэрию заставили убрать забор, поставленный застройщиком. Однако вернуть в муниципальную собственность проезд от дома Кирова, 98а к улице Кирова не удалось. Судом не был удовлетворен иск прокурора», — рассказали жильцы. В 2005 году администрация Кургана провела регистрацию земельных участков для многоквартирных домов, не соблюдая при этом установленные процедуры и нормы. Например, земельные участки под домами на улице Кирова и улице Коли Мяготина были зарегистрированы без должного обоснования и обсуждения с общественностью, что, как считают горожане, противоречит Земельному кодексу РФ и другим нормативным актам. В ходе многочисленных экспертиз были выявлены несоответствия в проектной документации и отсутствие инженерных изысканий. Местные жители неоднократно обращались к мэру и правительство региона, но эти обращения остались без ответа. В распоряжении редакции есть копия жалобы вместе с подписями горожан. Всего собрано более 100 подписей. В связи с незаконной передачей земли, жители предлагают два возможных пути решения проблемы: через судебное взыскание с застройщика или путем обмена земельного участка на другой, который не затрагивает интересы общественности.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Верховный суд РФ отказал застройщику в передаче кассационной жалобы по делу о скандальном строительстве высотки. Доводы строительной компании признали неосновательными , потому что не позволяют сделать выводы о допущенных судебных ошибках при рассмотрении дела. Судебные споры между горожанами и бизнесменом длятся несколько лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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