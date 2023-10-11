Жительница Кургана выиграла суд по скандальной стройке, из-за которой жаловались Путину

Мэрия Кургана и застройщик Бабочкин проиграли суд по стройке высотки

12 октября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Суд между жительницей Кургана и застройщиком длился два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане суд признал недействительными документацию, выданную администрацией города компании «Специализированный застройщик «Газинвест», для строительства высотки по улице Коли Мяготина 117а. Об этом URA.RU сообщила индивидуальный предприниматель, общественница Оксана Ковалева. Два года назад горожане жаловались президенту РФ Владимиру Путину из-за опасности стройки многоэтажного дома в их дворе. «Суд признал недействительными ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка) и разрешение, выданное на строительство многоквартирного жилого дома по улице Коли Мяготина, 117,а. Если сейчас застройщик решит что-то снова построить, то ему придется заново обратиться в администрацию города или департамент строительства, чтобы получить новые документы. В прежней документации были выявлены нарушения», — рассказала о решении суда Ковалева. По ее словам, перед выдачей документов администрация должна была запросить информацию о возможности технического подключения новостройки и уточнить вид разрешенного использования земельным участка. В суде вскрылись факты того, что мэрией ничего из этого сделано не было, подчеркнула Ковалева. Застройщик Александр Бабочкин, владеющий компанией «Газинвест», сообщил корреспонденту URA.RU о том, что считает решение Арбитражного суда Курганской области абсурдным. «Сейчас ждем мотивировочную часть решения суда. После этого будем обжаловать», — сказал бизнесмен. Также запрос отправлен в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана и застройщик Бабочкин проиграли местным жителям суд из-за скандальной стройки. Инсайдеры сообщали, что убизнесмена забрали землю, а мэрию обязали убрать забор, которым было огорожен место строительства 17-этажки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане суд признал недействительными документацию, выданную администрацией города компании «Специализированный застройщик «Газинвест», для строительства высотки по улице Коли Мяготина 117а. Об этом URA.RU сообщила индивидуальный предприниматель, общественница Оксана Ковалева. Два года назад горожане жаловались президенту РФ Владимиру Путину из-за опасности стройки многоэтажного дома в их дворе. «Суд признал недействительными ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка) и разрешение, выданное на строительство многоквартирного жилого дома по улице Коли Мяготина, 117,а. Если сейчас застройщик решит что-то снова построить, то ему придется заново обратиться в администрацию города или департамент строительства, чтобы получить новые документы. В прежней документации были выявлены нарушения», — рассказала о решении суда Ковалева. По ее словам, перед выдачей документов администрация должна была запросить информацию о возможности технического подключения новостройки и уточнить вид разрешенного использования земельным участка. В суде вскрылись факты того, что мэрией ничего из этого сделано не было, подчеркнула Ковалева. Застройщик Александр Бабочкин, владеющий компанией «Газинвест», сообщил корреспонденту URA.RU о том, что считает решение Арбитражного суда Курганской области абсурдным. «Сейчас ждем мотивировочную часть решения суда. После этого будем обжаловать», — сказал бизнесмен. Также запрос отправлен в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана и застройщик Бабочкин проиграли местным жителям суд из-за скандальной стройки. Инсайдеры сообщали, что убизнесмена забрали землю, а мэрию обязали убрать забор, которым было огорожен место строительства 17-этажки.