Мэр Тюмени рассказал, почему Тюмень — уникальный город

Мэр Афанасьев: Тюмень будет развиваться с сохранением исторических элементов
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Афанасьев назвал Тюмень уникальным городом
Афанасьев назвал Тюмень уникальным городом Фото:

Тюмень является уникальным городом. Он будет развиваться с сохранением исторических элементов и использованием современных технологий. Об этом журналистам рассказал глава города Максим Афанасьев во время тюменского градостроительного форума.

«Деревянное зодчество, тюменский ковер, и в конце концов Тюмень — это первый город Сибири и врата Сибири. Это сильный бренд, который не нужно никому аргументировать и доказывать, он имеет право на использование в городской среде. Строить красиво и модно можно на любой территории. Но так, чтобы сохранить исторический компонент и использовать современные материалы, технологии, — это требует высокого уровня компетенций. Поэтому мы ставим себе задачу двигаться именно в таком направлении», — отметил мэр Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ценные деревянные дома сохраняются по специальной программе и реставрируются. Некоторые старинные здания вписывают в ЖК и наполняют их функционалом.

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Тюмень является уникальным городом. Он будет развиваться с сохранением исторических элементов и использованием современных технологий. Об этом журналистам рассказал глава города Максим Афанасьев во время тюменского градостроительного форума. «Деревянное зодчество, тюменский ковер, и в конце концов Тюмень — это первый город Сибири и врата Сибири. Это сильный бренд, который не нужно никому аргументировать и доказывать, он имеет право на использование в городской среде. Строить красиво и модно можно на любой территории. Но так, чтобы сохранить исторический компонент и использовать современные материалы, технологии, — это требует высокого уровня компетенций. Поэтому мы ставим себе задачу двигаться именно в таком направлении», — отметил мэр Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ценные деревянные дома сохраняются по специальной программе и реставрируются. Некоторые старинные здания вписывают в ЖК и наполняют их функционалом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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