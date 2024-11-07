07 ноября 2024

В Екатеринбурге взлетели цены на бензин

В Екатеринбурге подорожало топливо АИ-92 и АИ-95
© Служба новостей «URA.RU»
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На некоторых станциях бензин подорожал незначительно Фото:

В Екатеринбурге выросли цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на некоторых заправках. Изменение стоимости с 24 октября по 8 ноября зафиксировал корреспондент URA.RU.

Бензин АИ-92 подорожал на 1,42% в «Татнефти» и стал стоить 53,25 за литр. В сети Varta литр 92-го вырос в цене на 0,57% — с 51,75 рублей до 52,05 рублей. АИ-95 сильнее всего подорожал на заправках «Газпромфнети» — до 57,64 рублей за литр на некоторых станциях. Топливо АИ-98 подорожало в «Татнефти», литр там стоит 78,9 рублей.

Стоимость топлива АИ-95 не изменилась на заправках Varta, АИ-92 стоит так же в «Опти» и Tamic Energy. На некоторых заправках «Газпромнефть» стоимость 92-го бензина упала на 3,09%, там он стал стоить 51,75 за литр.

По данным Свердловскстата, с января по сентябрь цены на автомобильный бензин поднялись на 8,1%. Дизельное топливо подорожало на 3,8%, а газовое моторное топливо (метан) — на 19,1%.

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В Екатеринбурге выросли цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на некоторых заправках. Изменение стоимости с 24 октября по 8 ноября зафиксировал корреспондент URA.RU. Бензин АИ-92 подорожал на 1,42% в «Татнефти» и стал стоить 53,25 за литр. В сети Varta литр 92-го вырос в цене на 0,57% — с 51,75 рублей до 52,05 рублей. АИ-95 сильнее всего подорожал на заправках «Газпромфнети» — до 57,64 рублей за литр на некоторых станциях. Топливо АИ-98 подорожало в «Татнефти», литр там стоит 78,9 рублей. Стоимость топлива АИ-95 не изменилась на заправках Varta, АИ-92 стоит так же в «Опти» и Tamic Energy. На некоторых заправках «Газпромнефть» стоимость 92-го бензина упала на 3,09%, там он стал стоить 51,75 за литр. По данным Свердловскстата, с января по сентябрь цены на автомобильный бензин поднялись на 8,1%. Дизельное топливо подорожало на 3,8%, а газовое моторное топливо (метан) — на 19,1%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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