В Екатеринбурге взлетели цены на бензин

В Екатеринбурге подорожало топливо АИ-92 и АИ-95

08 ноября 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

На некоторых станциях бензин подорожал незначительно Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге выросли цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на некоторых заправках. Изменение стоимости с 24 октября по 8 ноября зафиксировал корреспондент URA.RU. Бензин АИ-92 подорожал на 1,42% в «Татнефти» и стал стоить 53,25 за литр. В сети Varta литр 92-го вырос в цене на 0,57% — с 51,75 рублей до 52,05 рублей. АИ-95 сильнее всего подорожал на заправках «Газпромфнети» — до 57,64 рублей за литр на некоторых станциях. Топливо АИ-98 подорожало в «Татнефти», литр там стоит 78,9 рублей. Стоимость топлива АИ-95 не изменилась на заправках Varta, АИ-92 стоит так же в «Опти» и Tamic Energy. На некоторых заправках «Газпромнефть» стоимость 92-го бензина упала на 3,09%, там он стал стоить 51,75 за литр. По данным Свердловскстата, с января по сентябрь цены на автомобильный бензин поднялись на 8,1%. Дизельное топливо подорожало на 3,8%, а газовое моторное топливо (метан) — на 19,1%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выросли цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на некоторых заправках. Изменение стоимости с 24 октября по 8 ноября зафиксировал корреспондент URA.RU. Бензин АИ-92 подорожал на 1,42% в «Татнефти» и стал стоить 53,25 за литр. В сети Varta литр 92-го вырос в цене на 0,57% — с 51,75 рублей до 52,05 рублей. АИ-95 сильнее всего подорожал на заправках «Газпромфнети» — до 57,64 рублей за литр на некоторых станциях. Топливо АИ-98 подорожало в «Татнефти», литр там стоит 78,9 рублей. Стоимость топлива АИ-95 не изменилась на заправках Varta, АИ-92 стоит так же в «Опти» и Tamic Energy. На некоторых заправках «Газпромнефть» стоимость 92-го бензина упала на 3,09%, там он стал стоить 51,75 за литр. По данным Свердловскстата, с января по сентябрь цены на автомобильный бензин поднялись на 8,1%. Дизельное топливо подорожало на 3,8%, а газовое моторное топливо (метан) — на 19,1%.