Солдат Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) из Дагестана Закарья отбивал попытки солдат противника пройти к опорному пункту три недели. Все это время боец питался только луком. Об этом сообщил telegram-канал Readovka.
«Боец из Дагестана Закарья остался на поле сражения один <...> В течение трех недель подряд он в соло отбивал все атаки врагов и питался одним только луком, найденным у побежденных ВСУшников — ни воды, ни еды не было», — сообщил telegram-канал. В условиях полной изоляции боец не дал ВСУ захватить опорный пункт, оставшись на поле боя один после того, как его товарищи перестали выходить на связь
Ситуация изменилась после того, как разведчики обнаружили героя с помощью дрона. Была организована эвакуация, и в настоящее время Закарья находится в безопасном месте под наблюдением медиков.
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