В скандальном пермском доме престарелых сменилось руководство

ООО «Долголетие», зарегистрированное в Новосибирске, сменило директора. Теперь общество возглавляет Олеся Бардакова.
«Оператор дома престарелых „Долголетие“ сменил директора. Ранее общество возглавляла бывшая заведующая детсадами из Кемеровской области Ирина Илькаева. Новым директором стала Олеся Бардакова. Ранее она регистрировала ИП в Чайковском Пермского края и имеет пермский ИНН», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс».
Смена директора в доме престарелых произошла после череды скандалов, в которые попал пансионат для пожилых людей. Сразу несколько родственников постояльцев дома престарелых обвинили руководство учреждения в смерти и истощении своих родственников. По указанию главы СКР Александра Бастрыкина по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется расследование.
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