Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти клиентов пермского дома престарелых

Уголовное дело будет возбуждено после сообщений о смерти подопечных пермского пансионата для стариков «Долголетие». Такое поручение подчиненным дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СМИ сообщалось, что в результате ненадлежащего присмотра и ухода сотрудниками организации за постояльцами пансионата, расположенного в Пермском муниципальном районе, скончалось двое престарелых граждан», — говорится в telegram-канале СК России.
Ранее URA.RU рассказывало, что родственники двух подопечных «Долголетия» обвинили пансионат в смерти пожилых людей. После распространения информации в СМИ и соцсетях проверку начали прокуроры и следователи. Региональное министерство труда и социального развития также готово к проведению расследования.
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