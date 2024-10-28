Пермяки обвинили пансионат для пожилых в смерти подопечных

В Пермском крае родственники умерших пожилых людей обвиняют в их смерти оздоровительный центр «Долголетие», где те находились. По словам родных, через две недели после прибытия в центр пенсионеры перестали ходить, а позже их пришлось госпитализировать. Но спасти стариков не удалось.
«В сентябре в оздоровительный центр «Долголетие» они привезли бабушку с болезнью Альцгеймера и дедушку с диабетом. Через две недели оба превратились в лежачих. Вскоре старики попали в больницу: с пролежнями и обезвоживанием. Пожилая женщина умерла от отека легких, мужчина скончался через несколько дней после возвращения в «Долголетие», — пишет Ural Mash со ссылкой на родственников стариков.
В «Долголетии» на вопросы журналистов сообщили, что пожилая женщина сразу была лежачей. Что касается мужчины, то близкие не передали сотрудникам пансионата рекомендации врачей. Родственники сейчас готовят обращение в прокуратуру.
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