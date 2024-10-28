28 октября 2024

Пермяки обвинили пансионат для пожилых в смерти подопечных

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
В пансионате старикам не обеспечили должный уход, уверены родственники Фото:

В Пермском крае родственники умерших пожилых людей обвиняют в их смерти оздоровительный центр «Долголетие», где те находились. По словам родных, через две недели после прибытия в центр пенсионеры перестали ходить, а позже их пришлось госпитализировать. Но спасти стариков не удалось.

«В сентябре в оздоровительный центр «Долголетие» они привезли бабушку с болезнью Альцгеймера и дедушку с диабетом. Через две недели оба превратились в лежачих. Вскоре старики попали в больницу: с пролежнями и обезвоживанием. Пожилая женщина умерла от отека легких, мужчина скончался через несколько дней после возвращения в «Долголетие», — пишет Ural Mash со ссылкой на родственников стариков.

В «Долголетии» на вопросы журналистов сообщили, что пожилая женщина сразу была лежачей. Что касается мужчины, то близкие не передали сотрудникам пансионата рекомендации врачей. Родственники сейчас готовят обращение в прокуратуру.

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В Пермском крае родственники умерших пожилых людей обвиняют в их смерти оздоровительный центр «Долголетие», где те находились. По словам родных, через две недели после прибытия в центр пенсионеры перестали ходить, а позже их пришлось госпитализировать. Но спасти стариков не удалось. «В сентябре в оздоровительный центр «Долголетие» они привезли бабушку с болезнью Альцгеймера и дедушку с диабетом. Через две недели оба превратились в лежачих. Вскоре старики попали в больницу: с пролежнями и обезвоживанием. Пожилая женщина умерла от отека легких, мужчина скончался через несколько дней после возвращения в «Долголетие», — пишет Ural Mash со ссылкой на родственников стариков. В «Долголетии» на вопросы журналистов сообщили, что пожилая женщина сразу была лежачей. Что касается мужчины, то близкие не передали сотрудникам пансионата рекомендации врачей. Родственники сейчас готовят обращение в прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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