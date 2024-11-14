14 ноября 2024

На выходных челябинцев зовут на вечер быстрых знакомств и чайные церемонии. Афиша

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Открытие ресторана китайской кухни "Дружба". Екатеринбург , чайная церемония, чай, чаепитие
Помимо чайной церемонии в историческом музее Южного Урала подготовили экскурсию по выставке фонда музеев Московского Кремля Фото:

В Челябинске на выходных, 16 и 17 ноября, проведут экстремальные квесты, вечеринку для быстрых знакомств и чайные церемонии. Также на территории ГЛК «Солнечная долина» состоится «сиеста». О том, где узнать о видах чая, сразиться на поле боя и найти себе пару — в материале URA.RU.

Отдых в компании: квесты, командные игры и «Сиеста»

«В гостях у сказки»

В квест-клубе Dozor Rally 16 ноября пройдет авторская игра, участники которой отправятся в волшебное путешествие, где будут оживать сказки. На пути у игроков встретятся разные герои — добрые и злые. Организаторы просят желающих пройти игру быть оборудованными фонариком, гаджетами с картами и линийкой. Также для участия необходимо собрать команду.

«Сиеста» в ГЛК «Солнечная долина» (Миасс)

Горнолыжный центр Губаха. Пермь
Старт вечеринки на ГЛК «Солнечная долина» назначен на 14:00, остальные мероприятия стартуют в 12:00
Фото:

На территории челябинского горнолыжного курорта пройдет первая «Сиеста» после открытия сезона. Мероприятие стартует 16 ноября с футбола на снегу, далее пройдет розыгрыш призов и фановый контест. В завершении развлекательной части гости соберутся на вечеринку у кафе «Тургояк». Вход свободный.

Благотворительная игра «Медвзвод»

Клуб лазертага и страйкбола «Звезда» 17 ноября проведет командную игру «Медвзвод». Суть квеста заключается в спасении мирных жителей в условиях боевых действий. Участники смогут проверить свои навыки тактической медицины. Победит та группа, которая получит больше всего баллов от «раненных». Взнос для участия — 700 рублей.

Вечеринка для новых знакомств

Tinder party

В ресторане «Максимилианс» пройдет вечеринка для быстрых знакомств. В программе вечера обещают танцы от шоу-балетов и конкурсы для объединения сердец. Стоимость посещения — 350 рублей за музыкальное оформление, бронирование стола — от тысячи рублей.

Поймать дзен: чайные церемонии и рисование с натуры

В воскресенье, 17 ноября, пройдет чайная церемония в Государственном историческом музее Южного Урала. Чайный мастер расскажет гостям о трех видах чая: Хэй Ча, Шу Пуэр и Шен Пуэр — их же и будут распивать на мероприятии. На территории музея также проведут экскурсию по выставке «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной». Стоимость посещения — 500 рублей.

Открытие ресторана китайской кухни "Дружба". Екатеринбург
На церемониях разберут свойства разных видов чая
Фото:

В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 17 ноября устроят чайную церемонию с мастером Алексеем Шороховым, который расскажет о различных сортах чая и их особенностях. Стоимость — 500 рублей.

Там же 16 ноября проведут рисование с натуры в танце. Участницей эксперимента «Поймать движение» станет танцовщица Мария Лапина с 20-летним стажем. Стоимость участия — 800 рублей.

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В Челябинске на выходных, 16 и 17 ноября, проведут экстремальные квесты, вечеринку для быстрых знакомств и чайные церемонии. Также на территории ГЛК «Солнечная долина» состоится «сиеста». О том, где узнать о видах чая, сразиться на поле боя и найти себе пару — в материале URA.RU. «В гостях у сказки» В квест-клубе Dozor Rally 16 ноября пройдет авторская игра, участники которой отправятся в волшебное путешествие, где будут оживать сказки. На пути у игроков встретятся разные герои — добрые и злые. Организаторы просят желающих пройти игру быть оборудованными фонариком, гаджетами с картами и линийкой. Также для участия необходимо собрать команду. «Сиеста» в ГЛК «Солнечная долина» (Миасс) На территории челябинского горнолыжного курорта пройдет первая «Сиеста» после открытия сезона. Мероприятие стартует 16 ноября с футбола на снегу, далее пройдет розыгрыш призов и фановый контест. В завершении развлекательной части гости соберутся на вечеринку у кафе «Тургояк». Вход свободный. Благотворительная игра «Медвзвод» Клуб лазертага и страйкбола «Звезда» 17 ноября проведет командную игру «Медвзвод». Суть квеста заключается в спасении мирных жителей в условиях боевых действий. Участники смогут проверить свои навыки тактической медицины. Победит та группа, которая получит больше всего баллов от «раненных». Взнос для участия — 700 рублей. Tinder party В ресторане «Максимилианс» пройдет вечеринка для быстрых знакомств. В программе вечера обещают танцы от шоу-балетов и конкурсы для объединения сердец. Стоимость посещения — 350 рублей за музыкальное оформление, бронирование стола — от тысячи рублей. В воскресенье, 17 ноября, пройдет чайная церемония в Государственном историческом музее Южного Урала. Чайный мастер расскажет гостям о трех видах чая: Хэй Ча, Шу Пуэр и Шен Пуэр — их же и будут распивать на мероприятии. На территории музея также проведут экскурсию по выставке «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной». Стоимость посещения — 500 рублей. В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 17 ноября устроят чайную церемонию с мастером Алексеем Шороховым, который расскажет о различных сортах чая и их особенностях. Стоимость — 500 рублей. Там же 16 ноября проведут рисование с натуры в танце. Участницей эксперимента «Поймать движение» станет танцовщица Мария Лапина с 20-летним стажем. Стоимость участия — 800 рублей.
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