В Кургане без воды остались школа, детсад и дом культуры

Воду временно отключили из-за аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды временно остались детский сад, школа и дом культуры. Об этом сообщили в АО «Водный Союз».

«В связи с аварией на сетях водопровода по улице Карбышева, 5 без холодного водоснабжения: улицы Школьная, 3, 5, 7, 9, 13, 11а, Карбышева, 1, 2, 3, 5, 12, 12а (дом культуры), Чернореченская, 24а (детсад №4), 45, 57, 59, 63, 63а, 65, 67 (детсад №4), 69, Анфиногенова, 5, 6, (школа №24), 7, 9, 11, 100, 100б. На левой стороне снижено давление», — сообщили в telegram-канале организации.

Сообщалось, что в Кургане восстановили водоснабжение после запуска Арбинских очистных сооружений. Вода подается с повышенным содержанием хлора.