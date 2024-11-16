16 ноября 2024

В Кургане без воды остались школа, детсад и дом культуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Воду временно отключили из-за аварии Фото:

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды временно остались детский сад, школа и дом культуры. Об этом сообщили в АО «Водный Союз».

«В связи с аварией на сетях водопровода по улице Карбышева, 5 без холодного водоснабжения: улицы Школьная, 3, 5, 7, 9, 13, 11а, Карбышева, 1, 2, 3, 5, 12, 12а (дом культуры), Чернореченская, 24а (детсад №4), 45, 57, 59, 63, 63а, 65, 67 (детсад №4), 69, Анфиногенова, 5, 6, (школа №24), 7, 9, 11, 100, 100б. На левой стороне снижено давление», — сообщили в telegram-канале организации.

Сообщалось, что в Кургане восстановили водоснабжение после запуска Арбинских очистных сооружений. Вода подается с повышенным содержанием хлора.

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В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды временно остались детский сад, школа и дом культуры. Об этом сообщили в АО «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по улице Карбышева, 5 без холодного водоснабжения: улицы Школьная, 3, 5, 7, 9, 13, 11а, Карбышева, 1, 2, 3, 5, 12, 12а (дом культуры), Чернореченская, 24а (детсад №4), 45, 57, 59, 63, 63а, 65, 67 (детсад №4), 69, Анфиногенова, 5, 6, (школа №24), 7, 9, 11, 100, 100б. На левой стороне снижено давление», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что в Кургане восстановили водоснабжение после запуска Арбинских очистных сооружений. Вода подается с повышенным содержанием хлора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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