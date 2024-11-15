В Кургане восстановили подачу воды после запуска «Арбинки»

16 ноября 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Вода подается с повышенным содержанием хлора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане восстановлено водоснабжение после запуска Арбинских очистных сооружений. На данный момент вода подается с повышенным содержанием хлора, рассказал гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников. «Все намеченные планы и работы выполнены в полном объеме. В настоящее время водоснабжение восстановлено. <…> Вода подается с повышенным содержанием хлора, результаты проб будут известны в понедельник. После этого воду можно будет использовать для питьевых целей», — рассказал Овсянников в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии Кургана. Гендиректор организации отметил, что такие масштабные работы по реконструкции «невозможно провести без остановки». Владимир Овсянников принес извинения горожанам за доставленные неудобства и поблагодарил за понимание ситуации. Он подчеркнул, что это вынужденные работы, которые в итоге приведут к улучшению водоснабжения. В Кургане на 24 часа прекращалась подача воды из-за реконструкции очистных сооружений водопровода «Арбинка». В городе и нескольких прилегающих населенных пунктах восстановление водоснабжения ожидается к 04:00 и 12:00 16 ноября. Системе нужно время для того, чтобы полностью заполниться водой и выйти на нормальный режим работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане восстановлено водоснабжение после запуска Арбинских очистных сооружений. На данный момент вода подается с повышенным содержанием хлора, рассказал гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников. «Все намеченные планы и работы выполнены в полном объеме. В настоящее время водоснабжение восстановлено. <…> Вода подается с повышенным содержанием хлора, результаты проб будут известны в понедельник. После этого воду можно будет использовать для питьевых целей», — рассказал Овсянников в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии Кургана. Гендиректор организации отметил, что такие масштабные работы по реконструкции «невозможно провести без остановки». Владимир Овсянников принес извинения горожанам за доставленные неудобства и поблагодарил за понимание ситуации. Он подчеркнул, что это вынужденные работы, которые в итоге приведут к улучшению водоснабжения. В Кургане на 24 часа прекращалась подача воды из-за реконструкции очистных сооружений водопровода «Арбинка». В городе и нескольких прилегающих населенных пунктах восстановление водоснабжения ожидается к 04:00 и 12:00 16 ноября. Системе нужно время для того, чтобы полностью заполниться водой и выйти на нормальный режим работы.