15 ноября 2024

В Кургане восстановили подачу воды после запуска «Арбинки»

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Вода подается с повышенным содержанием хлора Фото:

В Кургане восстановлено водоснабжение после запуска Арбинских очистных сооружений. На данный момент вода подается с повышенным содержанием хлора, рассказал гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников.

«Все намеченные планы и работы выполнены в полном объеме. В настоящее время водоснабжение восстановлено. <…> Вода подается с повышенным содержанием хлора, результаты проб будут известны в понедельник. После этого воду можно будет использовать для питьевых целей», — рассказал Овсянников в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии Кургана.

Гендиректор организации отметил, что такие масштабные работы по реконструкции «невозможно провести без остановки». Владимир Овсянников принес извинения горожанам за доставленные неудобства и поблагодарил за понимание ситуации. Он подчеркнул, что это вынужденные работы, которые в итоге приведут к улучшению водоснабжения.

В Кургане на 24 часа прекращалась подача воды из-за реконструкции очистных сооружений водопровода «Арбинка». В городе и нескольких прилегающих населенных пунктах восстановление водоснабжения ожидается к 04:00 и 12:00 16 ноября. Системе нужно время для того, чтобы полностью заполниться водой и выйти на нормальный режим работы.

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В Кургане восстановлено водоснабжение после запуска Арбинских очистных сооружений. На данный момент вода подается с повышенным содержанием хлора, рассказал гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников. «Все намеченные планы и работы выполнены в полном объеме. В настоящее время водоснабжение восстановлено. <…> Вода подается с повышенным содержанием хлора, результаты проб будут известны в понедельник. После этого воду можно будет использовать для питьевых целей», — рассказал Овсянников в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии Кургана. Гендиректор организации отметил, что такие масштабные работы по реконструкции «невозможно провести без остановки». Владимир Овсянников принес извинения горожанам за доставленные неудобства и поблагодарил за понимание ситуации. Он подчеркнул, что это вынужденные работы, которые в итоге приведут к улучшению водоснабжения. В Кургане на 24 часа прекращалась подача воды из-за реконструкции очистных сооружений водопровода «Арбинка». В городе и нескольких прилегающих населенных пунктах восстановление водоснабжения ожидается к 04:00 и 12:00 16 ноября. Системе нужно время для того, чтобы полностью заполниться водой и выйти на нормальный режим работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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