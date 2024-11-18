Госдума хочет заставить мигрантов сдавать экзамен по русскому языку

18 ноября 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Госдума намерена организовать для ряда мигрантов обязательный устный экзамен по русскому языку Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуме предложили организовать для мигрантов обязательный устный экзамен по русскому языку в случае, если иностранец работает в сфере, где требуются соответствующие знания. Соответствующий проект депутаты направили в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «[Предлагается] предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов в сферах, где требуется знание русского языка», — предлагают депутаты в соответствующем документе. Его публикует ТАСС. Также депутаты намерены разрешить организацию видеосъемки, которая будет фиксировать проведение непосредственного экзамена. В рамках тестирования экзаменаторы намерены спрашивать мигрантов о целях их пребывания на территории РФ. Все ответ должны быть даны на русском языке. Помимо этого, в Госдуме хотят, чтобы правительство приняло меры по запрету коммерческим организациям заключать договоры с мигрантами. Это должно помочь избежать случаев, когда мигранты получают фиктивные сертификаты об успешном окончании обучения. Только в 2024 году Госдума приняла 13 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Один из них — сдача иностранцами обязательных экзаменов для дальнейшего проживания в России, даже временного. URA.RU публиковало список необходимых для сдачи экзаменов в отдельном материале. Один из законопроектов, внесенный депутатами на рассмотрение — аннулирование водительских прав мигрантов, если те попались на нарушении дорожных правил, передает телеканал «Царьград». Спикер Госдумы Вячеслав Володин также анонсировал проект об ограничении приема в школы детей мигрантов, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме предложили организовать для мигрантов обязательный устный экзамен по русскому языку в случае, если иностранец работает в сфере, где требуются соответствующие знания. Соответствующий проект депутаты направили в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «[Предлагается] предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов в сферах, где требуется знание русского языка», — предлагают депутаты в соответствующем документе. Его публикует ТАСС. Также депутаты намерены разрешить организацию видеосъемки, которая будет фиксировать проведение непосредственного экзамена. В рамках тестирования экзаменаторы намерены спрашивать мигрантов о целях их пребывания на территории РФ. Все ответ должны быть даны на русском языке. Помимо этого, в Госдуме хотят, чтобы правительство приняло меры по запрету коммерческим организациям заключать договоры с мигрантами. Это должно помочь избежать случаев, когда мигранты получают фиктивные сертификаты об успешном окончании обучения. Только в 2024 году Госдума приняла 13 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Один из них — сдача иностранцами обязательных экзаменов для дальнейшего проживания в России, даже временного. URA.RU публиковало список необходимых для сдачи экзаменов в отдельном материале. Один из законопроектов, внесенный депутатами на рассмотрение — аннулирование водительских прав мигрантов, если те попались на нарушении дорожных правил, передает телеканал «Царьград». Спикер Госдумы Вячеслав Володин также анонсировал проект об ограничении приема в школы детей мигрантов, сообщает телеканал 360.