Госдума приняла 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией

Госдума в 2024 году приняла 13 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией и совершенствование миграционной политики в России. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«С начала 2024 года принято 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что законы включают штрафы для юридических лиц за подделку документов для незаконной миграции, режим высылки мигрантов, ужесточение требований к иностранным гражданам, а также меры против фиктивных браков и усыновлений.
Также предусмотрены законы, касающиеся прекращения гражданства за неисполнение воинских обязанностей, конфискации имущества от незаконной миграции и признания незаконной миграции особо тяжким преступлением. Ужесточаются меры за фиктивную регистрацию мигрантов и вводится запрет на посредничество в приеме экзаменов для них, заключил спикер Госдумы.
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