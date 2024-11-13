Госдума приняла 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией

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Новые законы направлены на совершенствование миграционной политики, заявил Володин
Новые законы направлены на совершенствование миграционной политики, заявил Володин Фото:

Госдума в 2024 году приняла 13 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией и совершенствование миграционной политики в России. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«С начала 2024 года принято 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что законы включают штрафы для юридических лиц за подделку документов для незаконной миграции, режим высылки мигрантов, ужесточение требований к иностранным гражданам, а также меры против фиктивных браков и усыновлений.

Также предусмотрены законы, касающиеся прекращения гражданства за неисполнение воинских обязанностей, конфискации имущества от незаконной миграции и признания незаконной миграции особо тяжким преступлением. Ужесточаются меры за фиктивную регистрацию мигрантов и вводится запрет на посредничество в приеме экзаменов для них, заключил спикер Госдумы.

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Госдума в 2024 году приняла 13 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией и совершенствование миграционной политики в России. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «С начала 2024 года принято 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что законы включают штрафы для юридических лиц за подделку документов для незаконной миграции, режим высылки мигрантов, ужесточение требований к иностранным гражданам, а также меры против фиктивных браков и усыновлений. Также предусмотрены законы, касающиеся прекращения гражданства за неисполнение воинских обязанностей, конфискации имущества от незаконной миграции и признания незаконной миграции особо тяжким преступлением. Ужесточаются меры за фиктивную регистрацию мигрантов и вводится запрет на посредничество в приеме экзаменов для них, заключил спикер Госдумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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