Италия отказалась разрешать ВСУ бить ее орудием вглубь России

18 ноября 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Итальянцы не разрешили использовать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России Фото: Министерство обороны Российской Федерации Италия не разрешит Вооруженным Силам Украины использовать итальянское дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Антонио Таяни. «Мы сохраняем прежнюю позицию относительно украинского использования вооружений. Они должны применяться исключительно в пределах украинских границ», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства издание Le Monde. Также во время саммита «Большой двадцатки» (G-20), проходившего в Рио-де-Жанейро, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Это связано с решением США разрешить использование подобного типа вооружений. По его словам, это решение является принципиальным для Берлина. Ранее президент США Джо Байден дал разрешение на использование ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS. Российские военные эксперты поделились мнениями о том, куда могут долететь американские снаряды. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России — часть плана победы Украины, сообщила НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Италия не разрешит Вооруженным Силам Украины использовать итальянское дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Антонио Таяни. «Мы сохраняем прежнюю позицию относительно украинского использования вооружений. Они должны применяться исключительно в пределах украинских границ», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства издание Le Monde. Также во время саммита «Большой двадцатки» (G-20), проходившего в Рио-де-Жанейро, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Это связано с решением США разрешить использование подобного типа вооружений. По его словам, это решение является принципиальным для Берлина. Ранее президент США Джо Байден дал разрешение на использование ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS. Российские военные эксперты поделились мнениями о том, куда могут долететь американские снаряды. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России — часть плана победы Украины, сообщила НСН.