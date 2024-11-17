NYT: Байден впервые одобрил Украине удары дальнобойными ракетами по России

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Байден одобрил использование ракет ATACMS
Байден одобрил использование ракет ATACMS Фото:

Президент США Джо Байден впервые разрешил использование ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Байден санкционировал первое использование Украиной поставленных США ракет дальнего радиуса действия. Для нанесения ударов по территории России», — сообщили официальные лица NYT.

По словам источников газеты, оружие, вероятно, будет использовано против российских войск в Курской области. Согласно сообщению NYT, решение Байдена было неоднозначно воспринято его советниками.

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Президент США Джо Байден впервые разрешил использование ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает газета The New York Times. «Байден санкционировал первое использование Украиной поставленных США ракет дальнего радиуса действия. Для нанесения ударов по территории России», — сообщили официальные лица NYT. По словам источников газеты, оружие, вероятно, будет использовано против российских войск в Курской области. Согласно сообщению NYT, решение Байдена было неоднозначно воспринято его советниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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