NYT: Байден впервые одобрил Украине удары дальнобойными ракетами по России

Президент США Джо Байден впервые разрешил использование ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Байден санкционировал первое использование Украиной поставленных США ракет дальнего радиуса действия. Для нанесения ударов по территории России», — сообщили официальные лица NYT.
По словам источников газеты, оружие, вероятно, будет использовано против российских войск в Курской области. Согласно сообщению NYT, решение Байдена было неоднозначно воспринято его советниками.
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