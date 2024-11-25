Блогеру Лерчек и ее экс-супругу продлили наказание

Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу

25 ноября 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Лерчек останется под домашним арестом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Троицком суде Москвы было принято решение продлить домашний арест для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. О таком решении заявили в зале суда. Новость по теме Дело блогера Лерчек и ее экс-супруга приняло новый оборот: за что их наказали и как «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Чекалиной и Чекалину срок домашнего ареста», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Такая же мера наказания вынесена в отношении Романа Вишняка, предполагаемого соучастника. Дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ. Их обвиняют в незаконном выводе денег из России. В процессе первого допроса Чекалина дала признательные показания, однако позже от своих слов отказалась Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицком суде Москвы было принято решение продлить домашний арест для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. О таком решении заявили в зале суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Чекалиной и Чекалину срок домашнего ареста», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Такая же мера наказания вынесена в отношении Романа Вишняка, предполагаемого соучастника. Дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ. Их обвиняют в незаконном выводе денег из России. В процессе первого допроса Чекалина дала признательные показания, однако позже от своих слов отказалась