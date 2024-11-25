Блогеру Лерчек и ее экс-супругу продлили наказание

Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу
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Суд по уголовному делу экс-главы УФНС Касьяненко и адвокату Чернову Владимиру. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Лерчек останется под домашним арестом Фото:

В Троицком суде Москвы было принято решение продлить домашний арест для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. О таком решении заявили в зале суда.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Чекалиной и Чекалину срок домашнего ареста», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Такая же мера наказания вынесена в отношении Романа Вишняка, предполагаемого соучастника.

Дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ. Их обвиняют в незаконном выводе денег из России. В процессе первого допроса Чекалина дала признательные показания, однако позже от своих слов отказалась

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В Троицком суде Москвы было принято решение продлить домашний арест для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. О таком решении заявили в зале суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Чекалиной и Чекалину срок домашнего ареста», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Такая же мера наказания вынесена в отношении Романа Вишняка, предполагаемого соучастника. Дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ. Их обвиняют в незаконном выводе денег из России. В процессе первого допроса Чекалина дала признательные показания, однако позже от своих слов отказалась
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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