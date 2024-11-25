Блогеру Лерчек и ее экс-супругу продлили наказание

В Троицком суде Москвы было принято решение продлить домашний арест для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. О таком решении заявили в зале суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Чекалиной и Чекалину срок домашнего ареста», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Такая же мера наказания вынесена в отношении Романа Вишняка, предполагаемого соучастника.
Дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ. Их обвиняют в незаконном выводе денег из России. В процессе первого допроса Чекалина дала признательные показания, однако позже от своих слов отказалась
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.