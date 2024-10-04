Дело блогера Лерчек и ее экс-супруга приняло новый оборот: за что их наказали и как

В Москве разгорается скандал, связанный с блогерами Лерчек (Валерией Чекалиной) и ее бывшим супругом Артемом Чекалиным. Их обвиняют в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале.
Основные обвинения
Согласно версии следствия, группа злоумышленников, включающая известных блогеров и их бизнес-партнера, занималась созданием информационного продукта — фитнес-марафона. Этот марафон продавался россиянам через интернет. При этом все финансовые сделки осуществлялись через контракты с иностранными юридическими лицами, а денежные средства переводились на счета зарубежных банков.
Методы ведения операций
Фигуранты дела представляли недостоверные документы в органы валютного контроля, что позволило им вывести за границу свыше 250 миллионов рублей всего за полгода. В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время продолжаются мероприятия по расследованию, выявлению соучастников, а также поиску незаконно приобретенных средств и имущества.
Меры пресечения
Троицкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения для обоих фигурантов дела. Валерия Чекалина и Артем Чекалин были помещены под домашний арест на срок один месяц 22 дня до 26 ноября 2024 года. В период домашнего ареста им установлены режимы запретов и ограничений.
Дальнейшие шаги следствия
В настоящий момент продолжаются оперативно-следственные мероприятия для расследования всех обстоятельств дела. Следователи работают над тем, чтобы определить полный объем противоправной деятельности и выявить имущество, полученное криминальными средствами.
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