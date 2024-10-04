Дело блогера Лерчек и ее экс-супруга приняло новый оборот: за что их наказали и как

Блогер Лерчек расплакалась в суде, решившем вопрос о домашнем аресте
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Лерчек отправлена под домашний арест до 26 ноября
Лерчек отправлена под домашний арест до 26 ноября Фото:

В Москве разгорается скандал, связанный с блогерами Лерчек (Валерией Чекалиной) и ее бывшим супругом Артемом Чекалиным. Их обвиняют в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале.

Основные обвинения

Согласно версии следствия, группа злоумышленников, включающая известных блогеров и их бизнес-партнера, занималась созданием информационного продукта — фитнес-марафона. Этот марафон продавался россиянам через интернет. При этом все финансовые сделки осуществлялись через контракты с иностранными юридическими лицами, а денежные средства переводились на счета зарубежных банков.

Методы ведения операций

Фигуранты дела представляли недостоверные документы в органы валютного контроля, что позволило им вывести за границу свыше 250 миллионов рублей всего за полгода. В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время продолжаются мероприятия по расследованию, выявлению соучастников, а также поиску незаконно приобретенных средств и имущества.

Меры пресечения

Троицкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения для обоих фигурантов дела. Валерия Чекалина и Артем Чекалин были помещены под домашний арест на срок один месяц 22 дня до 26 ноября 2024 года. В период домашнего ареста им установлены режимы запретов и ограничений.

Дальнейшие шаги следствия

В настоящий момент продолжаются оперативно-следственные мероприятия для расследования всех обстоятельств дела. Следователи работают над тем, чтобы определить полный объем противоправной деятельности и выявить имущество, полученное криминальными средствами.

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В Москве разгорается скандал, связанный с блогерами Лерчек (Валерией Чекалиной) и ее бывшим супругом Артемом Чекалиным. Их обвиняют в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале. Основные обвинения Согласно версии следствия, группа злоумышленников, включающая известных блогеров и их бизнес-партнера, занималась созданием информационного продукта — фитнес-марафона. Этот марафон продавался россиянам через интернет. При этом все финансовые сделки осуществлялись через контракты с иностранными юридическими лицами, а денежные средства переводились на счета зарубежных банков. Методы ведения операций Фигуранты дела представляли недостоверные документы в органы валютного контроля, что позволило им вывести за границу свыше 250 миллионов рублей всего за полгода. В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время продолжаются мероприятия по расследованию, выявлению соучастников, а также поиску незаконно приобретенных средств и имущества. Меры пресечения Троицкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения для обоих фигурантов дела. Валерия Чекалина и Артем Чекалин были помещены под домашний арест на срок один месяц 22 дня до 26 ноября 2024 года. В период домашнего ареста им установлены режимы запретов и ограничений. Дальнейшие шаги следствия В настоящий момент продолжаются оперативно-следственные мероприятия для расследования всех обстоятельств дела. Следователи работают над тем, чтобы определить полный объем противоправной деятельности и выявить имущество, полученное криминальными средствами.
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