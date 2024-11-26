В ХМАО продажи сливочного масла упали почти вполовину

В ХМАО сократились продажи сливочного масла. Согласно исследованию «Контур.Маркета», которое есть в распоряжении URA.RU, жители ХМАО стали покупать молочный продукт на 44% реже.
«Средняя цена упаковки масла в ХМАО в октябре 2024 года составила 111 рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. Динамика продаж сливочного масла в регионе упала на 44% по сравнению с 2023 годом», — сообщили аналитики «Контур.Маркета».
Эксперты объяснили, что подорожание продукта произошло из-за увеличения затрат производителей на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику и упаковку. «Также имеет значение высокая наценка торговых сетей — производители, в свою очередь, отказываются от скидок из-за высоких издержек», — подчеркнули аналитики.
Также меньшей популярностью у югорчан также стал пользоваться чай: его продажи сократились на 58%. Специалисты отметили, что в целом спрос на продукты в Югре уменьшился на 18%, но не все товары столкнулись с негативной динамикой. Так, количество покупок сахара увеличилось на 24%, а растительного масла — на 14%. Стоимость продуктовой корзины в Югре за год подросла на 15%.
Ранее URA.RU сообщало, что, по данным Тюменьстата, самое дешевое сливочное масло в ХМАО можно купить в Белоярском. Там килограмм продукта в среднем стоит 938,75 рубля.
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