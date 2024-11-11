11 ноября 2024

Где в ХМАО продают самое дешевое сливочное масло

В ХМАО дешевле всего сливочное масло можно купить в Белоярском
© Служба новостей «URA.RU»
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Самое дорогое сливочное масло продается в Ханты-Мансийске
Самое дорогое сливочное масло продается в Ханты-Мансийске Фото:

Среди крупных городов ХМАО самое дешевое сливочное масло можно купить жителям Белоярского. Там килограмм продукта в среднем стоит 938,75 рубля. Такие данные приводят аналитики Тюменьстата.

«Средние потребительские цены на масло сливочное в городе Белоярском (ХМАО) составляют 938,75 рубля за килограмм», — сообщается на сайте статистики. Данные приведены за неделю мониторинга с 29 октября по 5 ноября текущего года.

Дороже всего килограмм сливочного масло обходится жителям Ханты-Мансийска — 1 353,22 рубля и Нижневартовска — 1 276,61 рубля. Чуть ниже стоимость продукта в Сургуте — 1 143,33 рубля за кило. Цены на сливочное масло в округе за последнюю продолжили свой рост и увеличились на 1,35%.

В России ранее был зафиксирован резкий рост цен на сливочное масло. Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов заявил, что это связано дефицитом жиров, который в свою очередь вызван, в том числе, ростом производства и потребления мороженого.

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Среди крупных городов ХМАО самое дешевое сливочное масло можно купить жителям Белоярского. Там килограмм продукта в среднем стоит 938,75 рубля. Такие данные приводят аналитики Тюменьстата. «Средние потребительские цены на масло сливочное в городе Белоярском (ХМАО) составляют 938,75 рубля за килограмм», — сообщается на сайте статистики. Данные приведены за неделю мониторинга с 29 октября по 5 ноября текущего года. Дороже всего килограмм сливочного масло обходится жителям Ханты-Мансийска — 1 353,22 рубля и Нижневартовска — 1 276,61 рубля. Чуть ниже стоимость продукта в Сургуте — 1 143,33 рубля за кило. Цены на сливочное масло в округе за последнюю продолжили свой рост и увеличились на 1,35%. В России ранее был зафиксирован резкий рост цен на сливочное масло. Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов заявил, что это связано дефицитом жиров, который в свою очередь вызван, в том числе, ростом производства и потребления мороженого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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