Акционеры «ЛУКОЙЛа» одобрили выплату дивидендов за девять месяцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акционеры «Лукойла» определили размер дивидендов за 9 месяцев
Акционеры «Лукойла» определили размер дивидендов за 9 месяцев Фото:

На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», нефтяной компании, опорные базы которой расположены в ХМАО, было принято решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Акционеры компании приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО „ЛУКОЙЛ“ по результатам девяти месяцев 2024 года. Дивидендная выплата составит 514 рублей на каждую обыкновенную акцию», — говорится в сообщении.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 17 декабря 2024 года. Все акционеры получат выплаты до конца января 2025 года.

Ранее URA.RU сообщало, что акции нефтяных компаний ХМАО начали расти в цене. Они выигрывают на девальвации: при снижении курса рубля доходы нефтяников в валюте увеличиваются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», нефтяной компании, опорные базы которой расположены в ХМАО, было принято решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Акционеры компании приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО „ЛУКОЙЛ“ по результатам девяти месяцев 2024 года. Дивидендная выплата составит 514 рублей на каждую обыкновенную акцию», — говорится в сообщении. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 17 декабря 2024 года. Все акционеры получат выплаты до конца января 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что акции нефтяных компаний ХМАО начали расти в цене. Они выигрывают на девальвации: при снижении курса рубля доходы нефтяников в валюте увеличиваются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...