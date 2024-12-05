Акционеры «ЛУКОЙЛа» одобрили выплату дивидендов за девять месяцев

На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», нефтяной компании, опорные базы которой расположены в ХМАО, было принято решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Акционеры компании приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО „ЛУКОЙЛ“ по результатам девяти месяцев 2024 года. Дивидендная выплата составит 514 рублей на каждую обыкновенную акцию», — говорится в сообщении.
Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 17 декабря 2024 года. Все акционеры получат выплаты до конца января 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало, что акции нефтяных компаний ХМАО начали расти в цене. Они выигрывают на девальвации: при снижении курса рубля доходы нефтяников в валюте увеличиваются.
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