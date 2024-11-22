Акции нефтяных компаний ХМАО начали расти в цене

Финансовый аналитик дал рекомендации, к каким ценным бумагам стоит присмотреться

23 ноября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Эксперт посоветовал акции компаний ХМАО, которые стоит купить этой осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пока экономику страны штормит, а растущие ставки угрожают сбережениям, люди ищут способы сохранить деньги. Одни паникуют, другие ориентируются на стабильные компании, такие как «Сургутнефтегаз» и «Лукойл», которые показывают рост доходности по акциям. Как сориентироваться в океане ценных бумаг, акции каких предприятий ХМАО купить, какую финансовую стратегию выбрать? На эти вопросы агентству URA.RU ответил профессор Высшей школы экономики и глава инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган. Крупные компании ХМАО богатеют при падении курса рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оценивая текущую экономическую ситуацию, наш эксперт предположил, что в ближайшие месяцы процентные ставки по кредитам останутся на высоком уровне. Это оказывает давление на рынок и создает проблемы для бизнеса, которому приходится платить большие проценты по долгам. «В условиях, когда есть шанс на дополнительный рост процентных ставок по кредитам, когда идет глубочайшая геополитическая волатильность, рынок акций выглядит достаточно тревожно и опасно», — отметил Коган. Однако крупные нефтяные компании только выигрывают из-за падения рубля. «Акции компаний-экспортеров, в число которых входят югорские нефтяные предприятия, могут быть интересны, потому что они выигрывают на девальвации. При снижении курса рубля их расходы снижаются, а доходы в валюте растут, что делает их привлекательными для инвесторов», — подчеркнул глава инвестиционной группы. Цена акций нефтяных компаний ХМАО и их доходность уверенно растет. «В лидерах роста акций нефтяные компании „Сургутнефтегаз“, „ЛУКОЙЛ“. Продолжают рост „префы“ (привилегированные акции) „Сургутнефтегаза“, отыгрывая слабость рубля и рост нефтяных котировок, так как это позитивно для выручки компании», — пишет финансовый портал «Финам». Повышается доходность ценных бумаг нефтяных компаний. В настоящее время, по данным аналитиков портала «РДВ», которые основываются на рыночных трендах, доходность привилегированных акций СНГ достигает 18,6%, а дивиденды в конце года обещают превысить 11 рублей на акцию. Для сравнения, ценные бумаги «Лукойла» обещают доходность до 15,3%. Акции нефтяных компаний ХМАО показывают высокую дивидендную доходность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Кроме того, по мнению специалиста, стоит обратить внимание на энергетические и транспортные компании ХМАО, такие как «Юнипро», Utair и другие. «Транспортные и энергетические предприятия и их услуги всегда востребованы, особенно в нынешних условиях. Это не означает, что их акции надо покупать сегодня, но они интересны и имеют перспективы для роста в ближайшие месяцы», — утверждает Коган. Эксперт уверен, что от ценных бумаг этих фирм стоит ждать доходности в период от трех месяцев до полугода. Стоимость акций данных предприятий во многом зависит от корпоративных изменений. Так, Utair планирует реорганизацию компании. На фоне новостей о грядущих изменениях в начале ноября ценные бумаги авиаперевозчика резко взлетели на 20%, о чем сообщила Московская биржа. В текущем году, по мнению Когана, экономику страны ждут новые изменения. В связи с этим он рекомендует инвесторам обратить внимание на облигации с фиксированным доходом. «Если Центральный банк поднимет ставку до 22-23%, то это будет последним повышением в этом году. В этот момент разумно приобрести облигацию с фиксированным доходом», — советует эксперт. Такие облигации обеспечат стабильный доход, даже если ставки на рынке останутся высокими. Эксперты советуют обратить внимание на фонды, привязанные к юаню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особого внимания, считает собеседник URA.RU, заслуживают фонды ликвидности, привязанные к юаню. Они могут принести от 15% дохода, что значительно превышает проценты по банковским вкладам и позволяет выигрывать на девальвации рубля. «Фонды ликвидности в юанях дают сверхприбыль около 15—18%, и это привлекает инвесторов», — добавил собеседник агентства. Эксперт подчеркнул, что в ситуации экономической неопределенности важно сохранять баланс между рисками и доходностью. Выбирая акции предприятий, которые могут выиграть от внешних факторов, а также устойчивые финансовые инструменты, можно не только сохранить, но и приумножить капитал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока экономику страны штормит, а растущие ставки угрожают сбережениям, люди ищут способы сохранить деньги. Одни паникуют, другие ориентируются на стабильные компании, такие как «Сургутнефтегаз» и «Лукойл», которые показывают рост доходности по акциям. Как сориентироваться в океане ценных бумаг, акции каких предприятий ХМАО купить, какую финансовую стратегию выбрать? На эти вопросы агентству URA.RU ответил профессор Высшей школы экономики и глава инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган. Оценивая текущую экономическую ситуацию, наш эксперт предположил, что в ближайшие месяцы процентные ставки по кредитам останутся на высоком уровне. Это оказывает давление на рынок и создает проблемы для бизнеса, которому приходится платить большие проценты по долгам. «В условиях, когда есть шанс на дополнительный рост процентных ставок по кредитам, когда идет глубочайшая геополитическая волатильность, рынок акций выглядит достаточно тревожно и опасно», — отметил Коган. Однако крупные нефтяные компании только выигрывают из-за падения рубля. «Акции компаний-экспортеров, в число которых входят югорские нефтяные предприятия, могут быть интересны, потому что они выигрывают на девальвации. При снижении курса рубля их расходы снижаются, а доходы в валюте растут, что делает их привлекательными для инвесторов», — подчеркнул глава инвестиционной группы. Цена акций нефтяных компаний ХМАО и их доходность уверенно растет. Повышается доходность ценных бумаг нефтяных компаний. В настоящее время, по данным аналитиков портала «РДВ», которые основываются на рыночных трендах, доходность привилегированных акций СНГ достигает 18,6%, а дивиденды в конце года обещают превысить 11 рублей на акцию. Для сравнения, ценные бумаги «Лукойла» обещают доходность до 15,3%. Кроме того, по мнению специалиста, стоит обратить внимание на энергетические и транспортные компании ХМАО, такие как «Юнипро», Utair и другие. «Транспортные и энергетические предприятия и их услуги всегда востребованы, особенно в нынешних условиях. Это не означает, что их акции надо покупать сегодня, но они интересны и имеют перспективы для роста в ближайшие месяцы», — утверждает Коган. Эксперт уверен, что от ценных бумаг этих фирм стоит ждать доходности в период от трех месяцев до полугода. Стоимость акций данных предприятий во многом зависит от корпоративных изменений. Так, Utair планирует реорганизацию компании. На фоне новостей о грядущих изменениях в начале ноября ценные бумаги авиаперевозчика резко взлетели на 20%, о чем сообщила Московская биржа. В текущем году, по мнению Когана, экономику страны ждут новые изменения. В связи с этим он рекомендует инвесторам обратить внимание на облигации с фиксированным доходом. «Если Центральный банк поднимет ставку до 22-23%, то это будет последним повышением в этом году. В этот момент разумно приобрести облигацию с фиксированным доходом», — советует эксперт. Такие облигации обеспечат стабильный доход, даже если ставки на рынке останутся высокими. Особого внимания, считает собеседник URA.RU, заслуживают фонды ликвидности, привязанные к юаню. Они могут принести от 15% дохода, что значительно превышает проценты по банковским вкладам и позволяет выигрывать на девальвации рубля. «Фонды ликвидности в юанях дают сверхприбыль около 15—18%, и это привлекает инвесторов», — добавил собеседник агентства. Эксперт подчеркнул, что в ситуации экономической неопределенности важно сохранять баланс между рисками и доходностью. Выбирая акции предприятий, которые могут выиграть от внешних факторов, а также устойчивые финансовые инструменты, можно не только сохранить, но и приумножить капитал.