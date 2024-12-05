В ХМАО добровольцы получили почетные награды от МЧС

Добровольцы из ХМАО получили почетные награды от МЧС. Почетные грамоты и благодарственные письма члены добровольных пожарно-спасательных формирований получили в главном управлении окружного МЧС.
«Почетными Грамотами МЧС России были награждены Сергей Савельев и Екатерина Фишер, благодарственными письмами награждены волонтеры Автономной некоммерческой организации „Гуманитарный добровольческий корпус“ Дарья Антипова, Василий Иванов, Наталья Кудымова, Ольга Сургучева, Юрий Сургучев», — рассказали в telegram-канале МЧС ХМАО.
Приветствовал добровольцев глава окружного МЧС Петр Кугуй. На территории ХМАО работают более 435 добровольных пожарных. Они защищают от возгораний ряд отдаленных малочисленных населенных пунктов и проводят профилактические занятия с населением во всех муниципалитетах округа.
Ранее URA.RU сообщало, что росгвардеец из ХМАО получил медаль за спасение офицера на СВО. Медаль «За храбрость» ему вручил лично губернатор Руслан Кухарук.
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