В Екатеринбурге мигрант затащил к себе девятилетнюю девочку и держал взаперти

В Екатеринбурге на улице Корепина охранник-мигрант силой затащил девятилетнюю девочку к себе в будку и удерживал ее взаперти. Громкий крик ребенка спугнул иностранца, что заставило его отпустить несовершеннолетнюю. Следователи уже завели уголовное дело, доложить о котором поручил глава СКР Александр Бастрыкин, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В приемную Александра Бастрыкина обратилась екатеринбурженка по вопросу совершения мигрантом противоправных действий в отношении ее дочери. В ноябре мужчина затащил девочку в административное здание на улице Корепина, в котором он работал охранником, после чего удерживал ее взаперти. Опасаясь, что другие сотрудники услышат крики ребенка, фигурант отпустил малолетнюю», — пояснили в СКР.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко предоставить доклад о результатах расследования дела. Исполнение приказа поставлено на контроль в аппарате ведомства.
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