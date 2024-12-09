В Екатеринбурге мигрант затащил к себе девятилетнюю девочку и держал взаперти

10 декабря 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Ребенок спугнул иностранца громким криком (архивное фото) Фото: Алексей Баранов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Корепина охранник-мигрант силой затащил девятилетнюю девочку к себе в будку и удерживал ее взаперти. Громкий крик ребенка спугнул иностранца, что заставило его отпустить несовершеннолетнюю. Следователи уже завели уголовное дело, доложить о котором поручил глава СКР Александр Бастрыкин, рассказали в пресс-службе ведомства. «В приемную Александра Бастрыкина обратилась екатеринбурженка по вопросу совершения мигрантом противоправных действий в отношении ее дочери. В ноябре мужчина затащил девочку в административное здание на улице Корепина, в котором он работал охранником, после чего удерживал ее взаперти. Опасаясь, что другие сотрудники услышат крики ребенка, фигурант отпустил малолетнюю», — пояснили в СКР. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко предоставить доклад о результатах расследования дела. Исполнение приказа поставлено на контроль в аппарате ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Корепина охранник-мигрант силой затащил девятилетнюю девочку к себе в будку и удерживал ее взаперти. Громкий крик ребенка спугнул иностранца, что заставило его отпустить несовершеннолетнюю. Следователи уже завели уголовное дело, доложить о котором поручил глава СКР Александр Бастрыкин, рассказали в пресс-службе ведомства. «В приемную Александра Бастрыкина обратилась екатеринбурженка по вопросу совершения мигрантом противоправных действий в отношении ее дочери. В ноябре мужчина затащил девочку в административное здание на улице Корепина, в котором он работал охранником, после чего удерживал ее взаперти. Опасаясь, что другие сотрудники услышат крики ребенка, фигурант отпустил малолетнюю», — пояснили в СКР. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко предоставить доклад о результатах расследования дела. Исполнение приказа поставлено на контроль в аппарате ведомства.