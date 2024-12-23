Федеральная сеть ресторанов увеличит количество заведений в Перми

В Перми вырастет количество ресторанов быстрого питания Rostic’s. К открытию готовится 20-е заведение, которое будет расположено в торговом центре в микрорайоне Краснова. Об этом сказано в сервисе 2ГИС.
«Ресторан быстрого обслуживания Rostic’s. Торговый центр „Солдатов“. Скоро открытие», — сказано в сообщении. Сейчас в Перми работает 19 заведений. Три из них действуют в формате автокафе.
Rostic’s в торговом центре откроется одним из первых. По данным сервиса 2ГИС, других арендаторов в нем пока нет. Торговый центр «Солдатов» построил предприниматель Нуруллох Шоев на пересечении улиц Солдатова и Куйбышева. Этот участок земли ранее принадлежал структуре обанкротившегося «Виват-трейда».
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