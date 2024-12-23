23 декабря 2024

Федеральная сеть ресторанов увеличит количество заведений в Перми

Сеть ресторанов быстрого питания Rostic`s планирует расширить бизнес в Перми
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Официальное открытие сети Rostic's в Свердловской области. Екатеринбург, курица, фастфуд, ростикс, rostics, rostic's, баскет
В Перми будет открыть 20-е кафе сети Фото:

В Перми вырастет количество ресторанов быстрого питания Rostic’s. К открытию готовится 20-е заведение, которое будет расположено в торговом центре в микрорайоне Краснова. Об этом сказано в сервисе 2ГИС.

«Ресторан быстрого обслуживания Rostic’s. Торговый центр „Солдатов“. Скоро открытие», — сказано в сообщении. Сейчас в Перми работает 19 заведений. Три из них действуют в формате автокафе.

Rostic’s в торговом центре откроется одним из первых. По данным сервиса 2ГИС, других арендаторов в нем пока нет. Торговый центр «Солдатов» построил предприниматель Нуруллох Шоев на пересечении улиц Солдатова и Куйбышева. Этот участок земли ранее принадлежал структуре обанкротившегося «Виват-трейда».

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В Перми вырастет количество ресторанов быстрого питания Rostic’s. К открытию готовится 20-е заведение, которое будет расположено в торговом центре в микрорайоне Краснова. Об этом сказано в сервисе 2ГИС. «Ресторан быстрого обслуживания Rostic’s. Торговый центр „Солдатов“. Скоро открытие», — сказано в сообщении. Сейчас в Перми работает 19 заведений. Три из них действуют в формате автокафе. Rostic’s в торговом центре откроется одним из первых. По данным сервиса 2ГИС, других арендаторов в нем пока нет. Торговый центр «Солдатов» построил предприниматель Нуруллох Шоев на пересечении улиц Солдатова и Куйбышева. Этот участок земли ранее принадлежал структуре обанкротившегося «Виват-трейда».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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