В Перми на бывшей площадке сети обанкротившегося «Вивата» откроется новый ТЦ

Стройка ведется по улице Солдатова, 51 (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми на пересечении улиц Солдатова и Куйбышева строят новый торговы центр, который получит названием «Солдатов». Согласно выписке из Росреестра, ранее участок принадлежал структуре обанкротившегося «Виват-трейда». В августе 2019 года он перешел в собственность физлица.

«На территории в 8,5 тысячи квадратных метров по улице Солдатова строится ТЦ. Летом 2022 года положительное заключение экспертизы на проект магазина получил предприниматель Нуруллох Шоев», — со ссылкой на документацию пишет «Коммерсант-Прикамье».

В пресс-службе минимущества Пермского края уточнили, что разрешение на строительство торгового объекта выдано физическому лицу 12 июля 2022 года. Оно действует до 12 июля следующего года.

Площадь двухэтажного ТЦ составит 7,7 тысячи квадратных метров. Рядом появится парковка на 134 места. Объект частично построен, но еще не завершен. В открытых источниках указано, что здание будет оформлено в зелено-серых цветах. На бесплатных сайтах объявлений уже сдают торговые площади в аренду, при этом конкретные цены не указаны.

Несколькими днями ранее в Перми утвердили смену зонирования на участке земли под бывшим рестораном «Живаго» по улице Ленина, 37. На месте существующего здания собственник земли планирует построить многофункциональный административно-торговый комплекс.