Стала известна дата проведения конкурса «Учитель года — 2025» в Кургане и суммы призов

Администрация Кургана объявила о проведении конкурса «Учитель года — 2025»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс для учителей стартует в Кургане в конце января
Конкурс для учителей стартует в Кургане в конце января Фото:

Администрация города Кургана объявила о проведении городского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года — 2025». Конкурс включает три номинации: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют», говорится в документе администрации города.

«Торжественное открытие конкурса состоится 31 января на базе средней общеобразовательной школы № 5. Награждение победителей и закрытие конкурса пройдет 14 февраля в Дворце детского (юношеского) творчества», — говорится в документе мэрии.

Суммы денежных призов составляют:

  • В номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года»: победителю — 79 900 рублей;

призеру — 22 400 рублей.

  • В номинации «Педагогический дебют»: победителю — 45 400 рублей;

призеру — 10 900 рублей.

Финансирование конкурса будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на развитие образования в городе Кургане. В последнее время в Курганской области наблюдаются изменения в финансировании сферы образования. Так, в декабре 2024 года в Кургане произошло увеличение окладов сотрудникам образовательных учреждений на 10%, что стало возможным благодаря решению местных властей и поддержке регионального правительства. Эти меры направлены на улучшение условий труда педагогов и повышение их мотивации.

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Администрация города Кургана объявила о проведении городского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года — 2025». Конкурс включает три номинации: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют», говорится в документе администрации города. «Торжественное открытие конкурса состоится 31 января на базе средней общеобразовательной школы № 5. Награждение победителей и закрытие конкурса пройдет 14 февраля в Дворце детского (юношеского) творчества», — говорится в документе мэрии. Суммы денежных призов составляют: призеру — 22 400 рублей. призеру — 10 900 рублей. Финансирование конкурса будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на развитие образования в городе Кургане. В последнее время в Курганской области наблюдаются изменения в финансировании сферы образования. Так, в декабре 2024 года в Кургане произошло увеличение окладов сотрудникам образовательных учреждений на 10%, что стало возможным благодаря решению местных властей и поддержке регионального правительства. Эти меры направлены на улучшение условий труда педагогов и повышение их мотивации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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