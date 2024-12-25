Стала известна дата проведения конкурса «Учитель года — 2025» в Кургане и суммы призов

Администрация города Кургана объявила о проведении городского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года — 2025». Конкурс включает три номинации: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют», говорится в документе администрации города.
«Торжественное открытие конкурса состоится 31 января на базе средней общеобразовательной школы № 5. Награждение победителей и закрытие конкурса пройдет 14 февраля в Дворце детского (юношеского) творчества», — говорится в документе мэрии.
Суммы денежных призов составляют:
- В номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года»: победителю — 79 900 рублей;
призеру — 22 400 рублей.
- В номинации «Педагогический дебют»: победителю — 45 400 рублей;
призеру — 10 900 рублей.
Финансирование конкурса будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на развитие образования в городе Кургане. В последнее время в Курганской области наблюдаются изменения в финансировании сферы образования. Так, в декабре 2024 года в Кургане произошло увеличение окладов сотрудникам образовательных учреждений на 10%, что стало возможным благодаря решению местных властей и поддержке регионального правительства. Эти меры направлены на улучшение условий труда педагогов и повышение их мотивации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!