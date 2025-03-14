Быстрыкин отправил главного кадровика СК представлять нового начальника в Екатеринбург. Видео

Коллективу свердловского управления СКР представили нового руководителя

14 марта 2025 в 14:46 Размер текста - 17 +

Богдан Францишко (по центру) до переезда в Свердловскую область работал в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловским властям и коллективу регионального управления Следственного комитета России официально представили нового начальника — Богдана Францишко. Полпред Артем Жога дал ему напутствие, цитату публикует telegram-канал уральского полпредства. «Под вашим непосредственным руководством сотрудникам следственного управления предстоит обеспечивать и поддерживать законность и правопорядок в Свердловской области — регионе, который характеризуется большой численностью населения, наличием значительного количества промышленных предприятий, а также развитой туристической инфраструктурой», — подчеркнул Артем Жога. Новость по теме Профайл нового руководителя свердловского СК Францишко На церемонии также присутствовали первый замгубернатора Алексей Шмыков, временно исполняющий обязанности губернатора, а также руководитель управления кадров СКР Максим Малышкин. При этом всю неделю в свердловском управлении СК обсуждали возможный приезд главы СКР Александра Бастрыкина. О назначении генерал-майора Францишко URA.RU сообщило 25 февраля. Ранее он руководил курганским СК. До него начальником свердловского Следкома был Константин Мирошниченко (в статусе исполняющего обязанности), еще раньше — Анатолий Надбитов. Францишко родился в 1975 году в Мариинске (Кемеровская область). Окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 1997-го по 2010-й служил в прокуратуре Томской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловским властям и коллективу регионального управления Следственного комитета России официально представили нового начальника — Богдана Францишко. Полпред Артем Жога дал ему напутствие, цитату публикует telegram-канал уральского полпредства. «Под вашим непосредственным руководством сотрудникам следственного управления предстоит обеспечивать и поддерживать законность и правопорядок в Свердловской области — регионе, который характеризуется большой численностью населения, наличием значительного количества промышленных предприятий, а также развитой туристической инфраструктурой», — подчеркнул Артем Жога. На церемонии также присутствовали первый замгубернатора Алексей Шмыков, временно исполняющий обязанности губернатора, а также руководитель управления кадров СКР Максим Малышкин. При этом всю неделю в свердловском управлении СК обсуждали возможный приезд главы СКР Александра Бастрыкина. О назначении генерал-майора Францишко URA.RU сообщило 25 февраля. Ранее он руководил курганским СК. До него начальником свердловского Следкома был Константин Мирошниченко (в статусе исполняющего обязанности), еще раньше — Анатолий Надбитов. Францишко родился в 1975 году в Мариинске (Кемеровская область). Окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 1997-го по 2010-й служил в прокуратуре Томской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU.