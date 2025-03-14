Быстрыкин отправил главного кадровика СК представлять нового начальника в Екатеринбург. Видео

Коллективу свердловского управления СКР представили нового руководителя
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Инаугурация губернатора Вадима Шумкова. Курган, францишко богдан
Богдан Францишко (по центру) до переезда в Свердловскую область работал в Кургане Фото:

Свердловским властям и коллективу регионального управления Следственного комитета России официально представили нового начальника — Богдана Францишко. Полпред Артем Жога дал ему напутствие, цитату публикует telegram-канал уральского полпредства.

«Под вашим непосредственным руководством сотрудникам следственного управления предстоит обеспечивать и поддерживать законность и правопорядок в Свердловской области — регионе, который характеризуется большой численностью населения, наличием значительного количества промышленных предприятий, а также развитой туристической инфраструктурой», — подчеркнул Артем Жога.

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Профайл нового руководителя свердловского СК Францишко

На церемонии также присутствовали первый замгубернатора Алексей Шмыков, временно исполняющий обязанности губернатора, а также руководитель управления кадров СКР Максим Малышкин. При этом всю неделю в свердловском управлении СК обсуждали возможный приезд главы СКР Александра Бастрыкина.

О назначении генерал-майора Францишко URA.RU сообщило 25 февраля. Ранее он руководил курганским СК. До него начальником свердловского Следкома был Константин Мирошниченко (в статусе исполняющего обязанности), еще раньше — Анатолий Надбитов.

Францишко родился в 1975 году в Мариинске (Кемеровская область). Окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 1997-го по 2010-й служил в прокуратуре Томской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU.

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Свердловским властям и коллективу регионального управления Следственного комитета России официально представили нового начальника — Богдана Францишко. Полпред Артем Жога дал ему напутствие, цитату публикует telegram-канал уральского полпредства. «Под вашим непосредственным руководством сотрудникам следственного управления предстоит обеспечивать и поддерживать законность и правопорядок в Свердловской области — регионе, который характеризуется большой численностью населения, наличием значительного количества промышленных предприятий, а также развитой туристической инфраструктурой», — подчеркнул Артем Жога. На церемонии также присутствовали первый замгубернатора Алексей Шмыков, временно исполняющий обязанности губернатора, а также руководитель управления кадров СКР Максим Малышкин. При этом всю неделю в свердловском управлении СК обсуждали возможный приезд главы СКР Александра Бастрыкина. О назначении генерал-майора Францишко URA.RU сообщило 25 февраля. Ранее он руководил курганским СК. До него начальником свердловского Следкома был Константин Мирошниченко (в статусе исполняющего обязанности), еще раньше — Анатолий Надбитов. Францишко родился в 1975 году в Мариинске (Кемеровская область). Окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 1997-го по 2010-й служил в прокуратуре Томской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU.
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