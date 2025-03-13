В Курганской области в два раза увеличат количество сирен

В Курганской области в два раза увеличится количество сирен, оповещающих об угрозах пожаров и паводка. На эти цели выделят свыше полумиллиарда рублей. Об этом сообщил первый заместитель директора областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Анатолий Тарасенко на заседании комитета облдумы по аграрной политике и природным ресурсам.
«На монтирование акустических систем оповещения населенных пунктов выделено более 500 миллионов рублей», — сообщил Тарасенко. Сирены до конца 2025 года появятся в 670 населенных пунктах региона. В 2024 году они были установлены в 370 точках.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области готовятся к пожароопасному сезону. Особые режимы будут вводить ориентировочно с 10 апреля. По словам первого замдиректора областного депприроды Тарасенко, введение режимов будет зависеть от погодных условий и пожарной обстановки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!