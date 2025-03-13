13 марта 2025

В Курганской области в два раза увеличат количество сирен

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области увеличат количество сирен
В Курганской области увеличат количество сирен Фото:
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Пожароопасный сезон-2025 в Курганской области

В Курганской области в два раза увеличится количество сирен, оповещающих об угрозах пожаров и паводка. На эти цели выделят свыше полумиллиарда рублей. Об этом сообщил первый заместитель директора областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Анатолий Тарасенко на заседании комитета облдумы по аграрной политике и природным ресурсам.

«На монтирование акустических систем оповещения населенных пунктов выделено более 500 миллионов рублей», — сообщил Тарасенко. Сирены до конца 2025 года появятся в 670 населенных пунктах региона. В 2024 году они были установлены в 370 точках. 

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области готовятся к пожароопасному сезону. Особые режимы будут вводить ориентировочно с 10 апреля. По словам первого замдиректора областного депприроды Тарасенко, введение режимов будет зависеть от погодных условий и пожарной обстановки. 

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В Курганской области в два раза увеличится количество сирен, оповещающих об угрозах пожаров и паводка. На эти цели выделят свыше полумиллиарда рублей. Об этом сообщил первый заместитель директора областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Анатолий Тарасенко на заседании комитета облдумы по аграрной политике и природным ресурсам. «На монтирование акустических систем оповещения населенных пунктов выделено более 500 миллионов рублей», — сообщил Тарасенко. Сирены до конца 2025 года появятся в 670 населенных пунктах региона. В 2024 году они были установлены в 370 точках.  Ранее URA.RU писало, что в Курганской области готовятся к пожароопасному сезону. Особые режимы будут вводить ориентировочно с 10 апреля. По словам первого замдиректора областного депприроды Тарасенко, введение режимов будет зависеть от погодных условий и пожарной обстановки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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