В Кургане и Шадринске ожидается мокрый снег и туман

В Кургане 14 марта будет пасмурная погода, ночью ожидается мокрый снег. Днем воздух прогреется до +5 градусов. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«В Кургане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами гололедные явления, туманы. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +4...+6°С», — говорится в сводке ведомства, которая опубликована на сайте регионального МЧС. По данным Гидрометцентра России, с 15 по 18 марта в городе сохранится теплая погода. Днем +4...+7, ночью -1...-3. Пройдут слабые смешанные осадки.
В Шадринске 14 марта ожидается пасмурная погода, ночью и утром слабый дождь. Днем до +5 градусов. С 15 по 18 марта тепло. Днем +3...+7.
Ранее сообщалось, что на некоторых участках федеральных дорог в Курганской области были введены временные ограничения для движения транспорта по причине сложных погодных условий. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
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