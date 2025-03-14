В мультицентре «Смолин» в Кургане состоялась вторая церемония вручения общественной премии имени Дмитрия Смолина. Эта награда учреждена в 2023 году и вручается за значимые общественные инициативы в регионе. Ежегодно комитет премии отбирает только пять лауреатов. Об этом сообщил корреспондент с места событий.
«Для отбора лауреатов мы привлекаем не только коллег из нашего региона, но и независимых экспертов из других территорий. Это трудная задача: на основе открытых источников, отзывов благополучателей, оценки результативности и социальной значимости работы из всех достойных кандидатов необходимо было отобрать лишь пять лауреатов», — подчеркнул Станислав Бессонов, председатель отборочного комитета и руководитель мультицентра «Смолин».
Премия названа в честь зауральского промышленника и мецената XIX века Дмитрия Ивановича Смолина, который был известен своей заботой о рабочих и вкладом в культуру и образование. В настоящее время в здании бывшей Александровской женской гимназии, которую семья Смолиных выкупила и перестроила, находится мультицентр «Смолин».
В 2025 году премию получили пять организаций. Все лауреаты получили не только хрустальную награду, но и информационную и организационную поддержку своих проектов от мультицентра «Смолин» на весь 2025 год.
В 2024 году награды были вручены следующим организациям за их выдающуюся деятельность в социальной сфере:
- Местная религиозная организация «Приход Святой Троицы города Кургана Курганской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» получила премию за активное социальное служение, а также за оказание помощи бездомным и лицам, столкнувшимся с жизненными трудностями;
- Курганская областная общественная организация «Спортивно-реабилитационный клуб инвалидов «Ахиллес» была отмечена за внедрение программ, направленных на инклюзивное искусство и волонтерство;
- Автономная некоммерческая организация «Сибирский центр социального развития общества» удостоена награды за программы поддержки пожилых людей, являющихся детьми участников Великой Отечественной войны;
- Курганское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» получило признание за программы, которые способствуют поддержке глухих и слабослышащих;
- Автономная некоммерческая организация «Уральский центр социального развития общества «Аура» была награждена за создание условий для самореализации молодежи в сельских районах и за стимулирование развития местных сообществ.
Общественная премия имени Дмитрия Смолина, учрежденная в 2023 году в Кургане, направлена на поощрение значимых инициатив в регионе. Это мероприятие проходит в здании бывшей Александровской женской гимназии, которое было перестроено семьей Смолиных и теперь функционирует как мультицентр «Смолин». Премия вручается за выдающуюся деятельность в социальной сфере, и поддерживает проекты, способствующие развитию общества.
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