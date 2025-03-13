В центре Кургане к середине апреля откроется первое в регионе кабаре в стиле Show girls. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказала бизнесмен и основатель проекта Наталья Коценко.
«Проект масштабный. Для его реализации выкуплено помещение на 300 квадратов. Сейчас заканчивается ремонт. Ориентировочно открытие запланировано в середине апреля. Все танцовщицы будут из других городов», — рассказала корреспонденту URA.RU Коценко. Кабаре появится рядом с отделом полиции по улице Советская.
До этого в Кургане в 2015 году открылся стриптиз-бар. Заведение является одним из филиалов крупной сети по всей страны. Им владеют бизнесмены из Уфы.
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