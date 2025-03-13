13 марта 2025

В центре Кургана откроется первое кабаре для взрослых. Эксклюзив

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане готовят к открытию первое кабаре
В Кургане готовят к открытию первое кабаре Фото:

В центре Кургане к середине апреля откроется первое в регионе кабаре в стиле Show girls. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказала бизнесмен и основатель проекта Наталья Коценко.

«Проект масштабный. Для его реализации выкуплено помещение на 300 квадратов. Сейчас заканчивается ремонт. Ориентировочно открытие запланировано в середине апреля. Все танцовщицы будут из других городов», — рассказала корреспонденту URA.RU Коценко. Кабаре появится рядом с отделом полиции по улице Советская.

До этого в Кургане в 2015 году открылся стриптиз-бар. Заведение является одним из филиалов крупной сети по всей страны. Им владеют бизнесмены из Уфы. 

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В центре Кургане к середине апреля откроется первое в регионе кабаре в стиле Show girls. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказала бизнесмен и основатель проекта Наталья Коценко. «Проект масштабный. Для его реализации выкуплено помещение на 300 квадратов. Сейчас заканчивается ремонт. Ориентировочно открытие запланировано в середине апреля. Все танцовщицы будут из других городов», — рассказала корреспонденту URA.RU Коценко. Кабаре появится рядом с отделом полиции по улице Советская. До этого в Кургане в 2015 году открылся стриптиз-бар. Заведение является одним из филиалов крупной сети по всей страны. Им владеют бизнесмены из Уфы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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