Полпред Жога дал новую должность выпускнику кремлевской «школы губернаторов»

Департамент внутренней политики полпредства в УрФО возглавил Сергей Конев

14 марта 2025 в 12:39 Размер текста - 17 +

Сергей Конев ранее возглавлял департамент по общественным проектам Фото: пресс-служба полпредства УрФО Руководитель департамента по реализации общественных проектов аппарата полпредства президента РФ в УрФО Сергей Конев возглавил окружной департамент по вопросам внутренней политики. Соответствующий документ подписал полпред Артем Жога, рассказали в пресс-службе полпредства. «Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога назначил начальником департамента по вопросам внутренней политики Сергея Конева», — пояснили там. В предыдущей должности Конев работал с 2023 года. Впервые в полпредство Конев пришел в 2018 году, когда представителем президента на Урале стал Николай Цуканов, в 2020-м Конев ушел вслед за ним в «Ростелеком», а в 2022-м вернулся в аппарат окружной власти. В феврале 2023-го Конев получил из рук первого замглавы администрации пр5езидента РФ Сергея Кириенко диплом об окончании Вышей школы государственного управления РАНХиГС, которую также именуют «школой губернаторов». Ранее предполагалось, что внутриполитический департамент полпредства возглавит бывший челябинский вице-губернатор Анатолий Векшин. Почему это назначение не состоялось, пока неизвестно. Диплом Коневу вручал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко Фото со страницы Сергея Конева, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель департамента по реализации общественных проектов аппарата полпредства президента РФ в УрФО Сергей Конев возглавил окружной департамент по вопросам внутренней политики. Соответствующий документ подписал полпред Артем Жога, рассказали в пресс-службе полпредства. «Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога назначил начальником департамента по вопросам внутренней политики Сергея Конева», — пояснили там. В предыдущей должности Конев работал с 2023 года. Впервые в полпредство Конев пришел в 2018 году, когда представителем президента на Урале стал Николай Цуканов, в 2020-м Конев ушел вслед за ним в «Ростелеком», а в 2022-м вернулся в аппарат окружной власти. В феврале 2023-го Конев получил из рук первого замглавы администрации пр5езидента РФ Сергея Кириенко диплом об окончании Вышей школы государственного управления РАНХиГС, которую также именуют «школой губернаторов». Ранее предполагалось, что внутриполитический департамент полпредства возглавит бывший челябинский вице-губернатор Анатолий Векшин. Почему это назначение не состоялось, пока неизвестно.