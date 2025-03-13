Территорию незаконной высотки на берегу реки Тобол в Кургане полностью обнесли металлическим забором. Об этом передает корреспондент URA.RU. Ранее застройщику выдали разрешения на благоустройство прилегающего участка на площади свыше трех тысяч квадратов.
«Высотку со всех сторон обнесли металлическим забором. В начале февраля было гораздо меньше ограждения. На территории многоэтажки продолжают забивать сваи и укреплять берег», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU писало, что суд признал строительство высотки на берегу Тобола незаконным, а госэкспертиза выявила десятки нарушений в проекте. Это предшествовал запрет прокуратуры после жалоб местных горожан на плохое берегоукрепление рядом со строящимся объектом. Несмотря на это многоэтажка все равно была достроена, хотя мэрия не давала на это разрешения. С февраля 2025 года на набережной начали укреплять берег, а застройщик обратился в суд и требует узаконить высотку. Готовность объекта составляет 100%. Редакция неоднократно обращалась за комментарием к застройщику, но ответы не были получены.
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