13 марта 2025

Заброшенное здание библиотеки продают в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее в здании находилась библиотека
Ранее в здании находилась библиотека Фото:

В селе Кетово Курганской области на продажу выставлено здание бывшей Кетовской центральной библиотеки. Его стоимость оценивается в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.

«Начался аукцион по продаже нежилого здания, расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Ленина, д. 92», — говорится на сайте электронных торгов. Здание оценивается в 1 563 000 рублей. По данным 2ГИС, ранее в здании находилась библиотека. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на продажу выставлено помещение по улице Красина, 61, где уже более 15 лет находится магазин «Читай-город». Объект площадью 206 квадратных метров с высотой потолков 4 метра находится в аренде у одного сетевого арендатора с 2008 года. Цена продажи составляет 25 500 000 рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

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В селе Кетово Курганской области на продажу выставлено здание бывшей Кетовской центральной библиотеки. Его стоимость оценивается в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. «Начался аукцион по продаже нежилого здания, расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Ленина, д. 92», — говорится на сайте электронных торгов. Здание оценивается в 1 563 000 рублей. По данным 2ГИС, ранее в здании находилась библиотека.  Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на продажу выставлено помещение по улице Красина, 61, где уже более 15 лет находится магазин «Читай-город». Объект площадью 206 квадратных метров с высотой потолков 4 метра находится в аренде у одного сетевого арендатора с 2008 года. Цена продажи составляет 25 500 000 рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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