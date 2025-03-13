В Кургане ускорилось таяние снега

В Кургане прошел дождь, из-за которого высота снежного покрова сократилась на 6 сантиметров. Об этом сообщил местный telegram-канал.
«Прошедший дождь сократил высоту покрова в Кургане сразу на 6 сантиметров. Было 30 сантиметров, а стало 24 сантиметра», — сообщает telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане».
По данным курганского ЦГМС, 14 марта в городе облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться между 0 и -2 градусами по Цельсию, а днем она поднимется до 4 и 6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду в южном направлении. Утром возможен туман и гололед, что может затруднить движение на дорогах. В течение дня ожидается преимущественно без осадков, хотя ночью возможен мокрый снег. В целом, погода будет довольно переменчивой и требует осторожности на дорогах.
Жителей Курганской области предупреждали о резком ухудшении погодных условий 14 марта. Ожидался туман и гололед утром, а также осадки в виде дождя и мокрого снега в течение дня. Ветер может достигать 15 метров в секунду. Госавтоинспекция рекомендовала водителям проявлять осторожность, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и снижать скорость, особенно вблизи пешеходных переходов и школ. Пешеходам советуют быть внимательными к состоянию дорожного покрытия и не спешить.
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