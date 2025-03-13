13 марта 2025

Силовики попросили Шумкова отремонтировать спорткомплекс «Динамо»

Курганские власти поддержат капитальный ремонт спорткомплекса «Динамо»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане отремонтируют спорткомплекс «Динамо»
В Кургане отремонтируют спорткомплекс «Динамо» Фото:

Курганские силовики попросили губернатора Вадима Шумкова помочь с капитальным ремонтом спорткомплекса «Динамо» по улице Советская. Власти проведут обновление уже в этом году. Об этом сообщил глава региона.

«По обращению коллег из правоохранительных органов приняли решение поддержать проведение капитального ремонта спортивного объекта общества „Динамо“ в Кургане. Там занимается большое количество жителей города, в том числе ребятишек. Потому уверен, что решение своевременное и правильное», — написал Шумков в своем telegram-канале.

На базе спорткомплекса «Динамо» тренировалось немало именитых спортсменов. Среди них воспитанники заслуженного тренера РСФСР Виктора Евтодеева. Его учениками были единственный в регионе заслуженный мастер спорта России по самбо Михаил Казанцев, мастера спорта международного класса по самбо, победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы и России Олег Лаврентьев, Михаил Стенников, Игорь Косарев, Вячеслав Жданов, Олег Бородин, Алексей Тюнин, Степан Смирнов и многие другие.

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Курганские силовики попросили губернатора Вадима Шумкова помочь с капитальным ремонтом спорткомплекса «Динамо» по улице Советская. Власти проведут обновление уже в этом году. Об этом сообщил глава региона. «По обращению коллег из правоохранительных органов приняли решение поддержать проведение капитального ремонта спортивного объекта общества „Динамо“ в Кургане. Там занимается большое количество жителей города, в том числе ребятишек. Потому уверен, что решение своевременное и правильное», — написал Шумков в своем telegram-канале. На базе спорткомплекса «Динамо» тренировалось немало именитых спортсменов. Среди них воспитанники заслуженного тренера РСФСР Виктора Евтодеева. Его учениками были единственный в регионе заслуженный мастер спорта России по самбо Михаил Казанцев, мастера спорта международного класса по самбо, победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы и России Олег Лаврентьев, Михаил Стенников, Игорь Косарев, Вячеслав Жданов, Олег Бородин, Алексей Тюнин, Степан Смирнов и многие другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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