Секция тяжелой атлетики в Шадринске отмечает свое 45-летие, в связи с чем мэрия города поделилась архивными фотографиями спортсменов, предложив угадать, кто на них изображен. Об этом сообщила администрация города Шадринска. Кроме того, круглую дату приглашают отметить на областном чемпионате.
«В разные годы этим видом спорта в Шадринске занимались будущий глава города Антон Мокан, директор ЗКФКиЗ Сергей Аксенов, руководитель спортклуба „Технокерамика“ Алексей Гурьев, директор ДЮСШ „Парус“ Евгений Бурундуков и многие другие люди, связавшие свою жизнь с физической культурой. К 45-летию секции тяжелой атлетики воспитанники делятся архивными кадрами», — написала пресс-служба администрации города в telegram-канале «Шадринск. Официально».
Администрация также приглашает отпраздновать юбилей секции спортсменов на предстоящих выходных. В спортивном комплексе «Олимп» состоится областной чемпионат, посвященный памяти заслуженного тренера России Владимира Цупенкова. Старт соревнований запланирован на 15 марта в 10:00, торжественное открытие пройдет в 15:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!