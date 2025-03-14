В аэропорту Челябинска перенесли вылет самолета до Кургана

Время вылета перенесено на 2,5 часа
Самолет из аэропорта Челябинска отправится в Курган 15 марта на 2,5 часа позже. Об этом говорится на электронном табло сайта аэропорта.
«Рейс авиакомпании NordStar вылетит по расписанию в 12:05. Регистрация начинается за два часа», — указано на табло аэропорта.
Авиакомпания анонсировала разовый рейс из Челябинска до Кургана на пассажирском самолете Boeing 737. Время вылета первоначально было указано в 09:35. В воздухе авиалайнер проведет 55 минут.
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