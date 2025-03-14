В аэропорту Челябинска перенесли вылет самолета до Кургана

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Время вылета перенесено на 2,5 часа
Время вылета перенесено на 2,5 часа Фото:

Самолет из аэропорта Челябинска отправится в Курган 15 марта на 2,5 часа позже. Об этом говорится на электронном табло сайта аэропорта.

«Рейс авиакомпании NordStar вылетит по расписанию в 12:05. Регистрация начинается за два часа», — указано на табло аэропорта.

Авиакомпания анонсировала разовый рейс из Челябинска до Кургана на пассажирском самолете Boeing 737. Время вылета первоначально было указано в 09:35. В воздухе авиалайнер проведет 55 минут.

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Самолет из аэропорта Челябинска отправится в Курган 15 марта на 2,5 часа позже. Об этом говорится на электронном табло сайта аэропорта. «Рейс авиакомпании NordStar вылетит по расписанию в 12:05. Регистрация начинается за два часа», — указано на табло аэропорта. Авиакомпания анонсировала разовый рейс из Челябинска до Кургана на пассажирском самолете Boeing 737. Время вылета первоначально было указано в 09:35. В воздухе авиалайнер проведет 55 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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