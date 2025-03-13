13 марта 2025

В курганских магазинах сети «Светофор» нашли новые нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области в магазинах «Светофора» нашли курицу без сроков годности
В Курганской области в магазинах «Светофора» нашли курицу без сроков годности Фото:

В Курганской области в нескольких магазинах торговой сети «Светофор» нашли курицу без указания сроков годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«По результатам выездной проверки выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства РФ. Так, на тушки и бедра цыплят бройлеров отсутствовала информация об условиях хранения и сроке годности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В одном из магазинов внутри морозильных камер была обнаружена «ледяная шуба», а снаружи располагались не пищевые продукты — рабочие куртки, перчатки, электрические провода.  Их наличие может привести к загрязнению продукции. Еще в одной точке инспекторами было зафиксировано отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на возвратную продукцию. В отношении ООО «Торгсервис 72» выдано предписание устранить все нарушения и составлено два протокола об административном правонарушении.

Выездная проверка была проведена по следующим адресам торговой сети «Светофор»:

  • г. Щучье, ул. Островского, д. 5;
  • г. Далматово, ул. М. Горького д. 78;
  • р.п. Юргамыш, ул. Мира д. 58;
  • г. Шадринск,ул. Иртышская д. 8А;
  • г. Шадринск, ул. Автомобилистов д. 22;
  • г. Курган, пр-кт. Коституции д. 7, стр. 3;
  • г. Курган, ул. Бурова–Петрова д. 100, стр. А.

Ранее URA.RU сообщало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения в работе крупной сети магазинов «Светофор» по всей стране. В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. Курганская область не стала исключением. После проверок также были выявлено множество различных нарушений законодательства.

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В Курганской области в нескольких магазинах торговой сети «Светофор» нашли курицу без указания сроков годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «По результатам выездной проверки выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства РФ. Так, на тушки и бедра цыплят бройлеров отсутствовала информация об условиях хранения и сроке годности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В одном из магазинов внутри морозильных камер была обнаружена «ледяная шуба», а снаружи располагались не пищевые продукты — рабочие куртки, перчатки, электрические провода.  Их наличие может привести к загрязнению продукции. Еще в одной точке инспекторами было зафиксировано отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на возвратную продукцию. В отношении ООО «Торгсервис 72» выдано предписание устранить все нарушения и составлено два протокола об административном правонарушении. Выездная проверка была проведена по следующим адресам торговой сети «Светофор»: Ранее URA.RU сообщало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения в работе крупной сети магазинов «Светофор» по всей стране. В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. Курганская область не стала исключением. После проверок также были выявлено множество различных нарушений законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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