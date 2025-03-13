В курганских магазинах сети «Светофор» нашли новые нарушения

В Курганской области в нескольких магазинах торговой сети «Светофор» нашли курицу без указания сроков годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«По результатам выездной проверки выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства РФ. Так, на тушки и бедра цыплят бройлеров отсутствовала информация об условиях хранения и сроке годности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В одном из магазинов внутри морозильных камер была обнаружена «ледяная шуба», а снаружи располагались не пищевые продукты — рабочие куртки, перчатки, электрические провода. Их наличие может привести к загрязнению продукции. Еще в одной точке инспекторами было зафиксировано отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на возвратную продукцию. В отношении ООО «Торгсервис 72» выдано предписание устранить все нарушения и составлено два протокола об административном правонарушении.
Выездная проверка была проведена по следующим адресам торговой сети «Светофор»:
- г. Щучье, ул. Островского, д. 5;
- г. Далматово, ул. М. Горького д. 78;
- р.п. Юргамыш, ул. Мира д. 58;
- г. Шадринск,ул. Иртышская д. 8А;
- г. Шадринск, ул. Автомобилистов д. 22;
- г. Курган, пр-кт. Коституции д. 7, стр. 3;
- г. Курган, ул. Бурова–Петрова д. 100, стр. А.
Ранее URA.RU сообщало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения в работе крупной сети магазинов «Светофор» по всей стране. В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. Курганская область не стала исключением. После проверок также были выявлено множество различных нарушений законодательства.
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