26 декабря 2024

Мощный снегопад обрушился на Екатеринбург: движение встало. Фото, видео

Екатеринбург завалило снегом 27 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Академическом районе. Екатеринбург, снег, академический район, девушка, снегопад, зима, метель, непогода, метель, снегопад, велокурьер
Снег перестанет валить ближе к вечеру Фото:

На Екатеринбург 27 декабря обрушился мощный снегопад, что привело к пробкам с самого начала дня. Дороги и тротуары уже к обеду завалены сугробами, а снег продолжает заметать. Читатели URA.RU поделились кадрами заснеженного города.

Согласно сервису «Яндекс Погода», осадки прекратятся ближе к 19:00. Город сейчас стоит в семибалльных пробках. Помимо снега, ситуацию на дорогах осложняют аварии, которых сейчас насчитывается порядка пяти. Загруженнее всего остаются улицы Куйбышева, 8 Марта, Восточная, Карла Либкнехта и проспект Ленина.

О снегопаде ранее предупреждал синоптик Алексей Пулин. По его словам, осадки принес атмосферный фронт, связанный с циклоном. При этом дневная температура воздуха в уральской столице упадет максимум до -3, а ночная всего до -10.

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На Екатеринбург 27 декабря обрушился мощный снегопад, что привело к пробкам с самого начала дня. Дороги и тротуары уже к обеду завалены сугробами, а снег продолжает заметать. Читатели URA.RU поделились кадрами заснеженного города. Согласно сервису «Яндекс Погода», осадки прекратятся ближе к 19:00. Город сейчас стоит в семибалльных пробках. Помимо снега, ситуацию на дорогах осложняют аварии, которых сейчас насчитывается порядка пяти. Загруженнее всего остаются улицы Куйбышева, 8 Марта, Восточная, Карла Либкнехта и проспект Ленина. О снегопаде ранее предупреждал синоптик Алексей Пулин. По его словам, осадки принес атмосферный фронт, связанный с циклоном. При этом дневная температура воздуха в уральской столице упадет максимум до -3, а ночная всего до -10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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