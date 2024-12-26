Мощный снегопад обрушился на Екатеринбург: движение встало. Фото, видео

Екатеринбург завалило снегом 27 декабря

27 декабря 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Снег перестанет валить ближе к вечеру Фото: Илья Московец © URA.RU На Екатеринбург 27 декабря обрушился мощный снегопад, что привело к пробкам с самого начала дня. Дороги и тротуары уже к обеду завалены сугробами, а снег продолжает заметать. Читатели URA.RU поделились кадрами заснеженного города. Согласно сервису «Яндекс Погода», осадки прекратятся ближе к 19:00. Город сейчас стоит в семибалльных пробках. Помимо снега, ситуацию на дорогах осложняют аварии, которых сейчас насчитывается порядка пяти. Загруженнее всего остаются улицы Куйбышева, 8 Марта, Восточная, Карла Либкнехта и проспект Ленина. О снегопаде ранее предупреждал синоптик Алексей Пулин. По его словам, осадки принес атмосферный фронт, связанный с циклоном. При этом дневная температура воздуха в уральской столице упадет максимум до -3, а ночная всего до -10. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Екатеринбург 27 декабря обрушился мощный снегопад, что привело к пробкам с самого начала дня. Дороги и тротуары уже к обеду завалены сугробами, а снег продолжает заметать. Читатели URA.RU поделились кадрами заснеженного города. Согласно сервису «Яндекс Погода», осадки прекратятся ближе к 19:00. Город сейчас стоит в семибалльных пробках. Помимо снега, ситуацию на дорогах осложняют аварии, которых сейчас насчитывается порядка пяти. Загруженнее всего остаются улицы Куйбышева, 8 Марта, Восточная, Карла Либкнехта и проспект Ленина. О снегопаде ранее предупреждал синоптик Алексей Пулин. По его словам, осадки принес атмосферный фронт, связанный с циклоном. При этом дневная температура воздуха в уральской столице упадет максимум до -3, а ночная всего до -10.