На Екатеринбург 27 декабря обрушился мощный снегопад, что привело к пробкам с самого начала дня. Дороги и тротуары уже к обеду завалены сугробами, а снег продолжает заметать. Читатели URA.RU поделились кадрами заснеженного города.
Согласно сервису «Яндекс Погода», осадки прекратятся ближе к 19:00. Город сейчас стоит в семибалльных пробках. Помимо снега, ситуацию на дорогах осложняют аварии, которых сейчас насчитывается порядка пяти. Загруженнее всего остаются улицы Куйбышева, 8 Марта, Восточная, Карла Либкнехта и проспект Ленина.
О снегопаде ранее предупреждал синоптик Алексей Пулин. По его словам, осадки принес атмосферный фронт, связанный с циклоном. При этом дневная температура воздуха в уральской столице упадет максимум до -3, а ночная всего до -10.
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